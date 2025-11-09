Netflix: la producción basada en ficción y literatura inglesa que es una de las mas recomendadas para ver

Elizabeth Bennet (Lily James), una de las protagonistas más queridas de la literatura inglesa, se transforma aquí en una heroína decidida, valiente y hábil en las artes marciales, dispuesta a proteger a su familia y defender su independencia en un mundo que se desmorona. En medio del caos y las luchas, surge su vínculo con Fitzwilliam Darcy (Sam Riley), un hombre orgulloso, reservado y tan hábil con la espada como con el intelecto.