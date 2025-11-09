Netflix: la producción basada en ficción y literatura inglesa que es una de las mas recomendadas para ver
Netflix sumó a su catálogo una película que remezcla literatura clásica con acción y humor negro.
Netflix sorprendió a los usuarios con una producción que combina la elegancia de la literatura inglesa con la intensidad del cine de acción. Entre el romance, el humor y el terror, esta película logró destacarse entre los estrenos más vistos del año y se convirtió en una de las más comentadas del catálogo.
La película, estrenada originalmente en 2016 y llegada al catálogo de Netflix en 2025, ofrece una versión insólita de la clásica trama de la inglesa del siglo XIX: cuando una plaga de muertos vivientes irrumpe en la vida cotidiana de la burguesía, las reglas sociales y los rituales amorosos se mezclan con combates y supervivencia.
De qué trata "Orgullo, Prejuicio y Zombies"
La película, estrenada originalmente en 2016 y recientemente incorporada al catálogo de Netflix, propone una reinterpretación audaz del clásico de Jane Austen. Con una ambientación de época impecable, pero atravesada por una invasión de muertos vivos, la historia reimagina la vida social de la Inglaterra del siglo XIX desde una perspectiva tan original como entretenida.
En la ciudad de Meryton, las jóvenes de buena familia se preparan para asistir a bailes, encontrar pretendientes y cumplir con las estrictas normas de la alta sociedad. Pero todo cambia cuando una plaga de zombies comienza a propagarse y amenaza con destruirlo todo.
Elizabeth Bennet (Lily James), una de las protagonistas más queridas de la literatura inglesa, se transforma aquí en una heroína decidida, valiente y hábil en las artes marciales, dispuesta a proteger a su familia y defender su independencia en un mundo que se desmorona. En medio del caos y las luchas, surge su vínculo con Fitzwilliam Darcy (Sam Riley), un hombre orgulloso, reservado y tan hábil con la espada como con el intelecto.
A partir de ese encuentro, la trama combina ironía, romance y acción, sin perder el espíritu de crítica social que caracteriza a la obra original. La mezcla de géneros convierte a esta producción en una experiencia visual dinámica y diferente a cualquier otra versión de Orgullo y Prejuicio.
Reparto de “Orgullo, Prejuicio y Zombies”
- Lily James — Elizabeth Bennet
- Sam Riley — Fitzwilliam Darcy
- Bella Heathcote — Jane Bennet
- Douglas Booth — Charles Bingley
- Charles Dance — Sr. Bennet
- Jack Huston — George Wickham
- Matt Smith — Sr. Collins
Tráiler de “Orgullo, Prejuicio y Zombies”
