Netflix: la película española considerada como una joya que está basada en hechos reales
Basada en hechos reales, esta película protagonizada por dos de los actores más populares del país ibérico se transformó rápidamente en una de las más vistas del catálogo.
Netflix amplió su catálogo con una propuesta que atrapó a millones de suscriptores alrededor del mundo. Se trata de una producción española estrenada recientemente en la plataforma, que mezcla humor ácido, tensión y una historia inspirada en hechos reales que no deja indiferente a nadie.
Con una puesta en escena impecable, ritmo ágil y una química innegable entre sus protagonistas, esta película se convirtió en una de las más recomendadas desde su llegada al servicio de streaming. Su estilo recuerda a los grandes thrillers europeos, con una mirada crítica sobre el poder, la ambición y la corrupción en el contexto de la Europa moderna.
Estrenada originalmente en 2024 y llegada a Netflix a comienzos de 2025, la cinta tiene una duración de 1 hora y 42 minutos y está dirigida por Daniel Calparsoro, uno de los nombres más respetados del cine español contemporáneo. La historia está escrita por Patxi Amezcua y reúne a dos figuras que ya son sinónimo de éxito entre el público joven: Arón Piper y María Pedraza.
Además de cosechar excelentes críticas de la prensa, la película se posicionó como una de las más reproducidas en la plataforma, consolidando a Netflix como la casa del mejor cine español de los últimos años.
De qué trata “El correo”
La trama sigue a Iván Márquez (interpretado por Arón Piper), un joven brillante y ambicioso que sueña con escapar de la rutina. Todo cambia cuando, casi por casualidad, consigue un trabajo como valet en un exclusivo club de golf de Madrid. Desde ese punto, su vida da un giro vertiginoso al verse involucrado en una red de lavado de dinero internacional que aprovecha la llegada del euro para mover grandes sumas entre Bruselas y Ginebra.
Mientras escala posiciones dentro de este oscuro entramado financiero, Iván conoce a Leticia (María Pedraza), una mujer seductora y decidida que pone en jaque sus convicciones y lo empuja a cuestionarse hasta dónde está dispuesto a llegar por dinero y poder.
El relato se desarrolla en un tono entre el drama y la comedia negra, mostrando tanto el glamour de las altas esferas como el peligro constante que rodea al protagonista. Con un estilo visual cuidado y una ambientación que recrea con precisión la España de comienzos del milenio, la película logra sostener una tensión constante hasta su desenlace.
Reparto de “El correo
- Arón Piper como Iván Márquez
- María Pedraza como Leticia
- Luis Tosar como Francisco Escámez
- Laura Sépul como Anne Marie
- Nourdin Batán como Yannick
- José Manuel Poga como José Luis Ocaña
- Luis Zahera como Manuel Roig
La dupla protagónica formada por Piper y Pedraza —ambos recordados por sus papeles en Élite y La casa de papel— demuestra una química poderosa que se convierte en uno de los mayores atractivos de la película.
Tráiler de “El correo”
