Netflix: la película española considerada como una joya que está basada en hechos reales

Mientras escala posiciones dentro de este oscuro entramado financiero, Iván conoce a Leticia (María Pedraza), una mujer seductora y decidida que pone en jaque sus convicciones y lo empuja a cuestionarse hasta dónde está dispuesto a llegar por dinero y poder.

El relato se desarrolla en un tono entre el drama y la comedia negra, mostrando tanto el glamour de las altas esferas como el peligro constante que rodea al protagonista. Con un estilo visual cuidado y una ambientación que recrea con precisión la España de comienzos del milenio, la película logra sostener una tensión constante hasta su desenlace.

Reparto de “El correo

Arón Piper como Iván Márquez

María Pedraza como Leticia

Luis Tosar como Francisco Escámez

Laura Sépul como Anne Marie

Nourdin Batán como Yannick

José Manuel Poga como José Luis Ocaña

Luis Zahera como Manuel Roig

La dupla protagónica formada por Piper y Pedraza —ambos recordados por sus papeles en Élite y La casa de papel— demuestra una química poderosa que se convierte en uno de los mayores atractivos de la película.

Tráiler de “El correo”