Netflix: la película de ficción protagonizada por Willem Dafoe que te mantiene atrapado

Netflix continúa sorprendiendo a sus suscriptores con historias impactantes y llenas de tensión. En esta oportunidad, se trata de una película de ciencia ficción que, a pesar de haber sido estrenada hace algunos años, sigue sumando visualizaciones y comentarios en todo el mundo. Su trama original, su ritmo vertiginoso y las destacadas actuaciones de su elenco la han convertido en una de las más comentadas dentro del catálogo de la plataforma.