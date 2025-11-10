Netflix: la película de ficción protagonizada por Willem Dafoe que te mantiene atrapado
Esta impactante producción del catálogo de Netflix combina acción, suspenso y ciencia ficción en una historia que no te dejará respirar.
Netflix continúa sorprendiendo a sus suscriptores con historias impactantes y llenas de tensión. En esta oportunidad, se trata de una película de ciencia ficción que, a pesar de haber sido estrenada hace algunos años, sigue sumando visualizaciones y comentarios en todo el mundo. Su trama original, su ritmo vertiginoso y las destacadas actuaciones de su elenco la han convertido en una de las más comentadas dentro del catálogo de la plataforma.
Con una propuesta que combina acción, drama y suspenso futurista, esta producción lleva al espectador a un universo distópico donde el control y la supervivencia se transforman en los pilares de una historia que no da respiro. Durante poco más de dos horas, te mantiene en vilo con giros inesperados, escenas intensas y una reflexión profunda sobre el poder, la libertad y la identidad.
De qué se trata ¿Qué le pasó a Lunes?
La película, titulada ¿Qué le pasó a Lunes?, se desarrolla en un futuro distópico donde la sobrepoblación ha llevado al Gobierno a implementar una estricta política de hijo único. En este contexto, siete hermanas idénticas —interpretadas magistralmente por Noomi Rapace— deben sobrevivir escondiéndose bajo una misma identidad, alternándose los días de la semana para poder salir al exterior.
Todo cambia cuando una de ellas desaparece misteriosamente. A partir de ese momento, las seis hermanas restantes deberán enfrentarse a una persecución implacable para descubrir la verdad detrás de la desaparición y los oscuros secretos que esconde el régimen. Con una ambientación sombría y un guion que no da tregua, la historia plantea preguntas éticas y emocionales sobre el control gubernamental, la individualidad y los límites de la libertad.
Reparto de ¿Qué le pasó a Lunes?
El elenco de esta producción está encabezado por Noomi Rapace, quien interpreta a las siete hermanas con una actuación sobresaliente que demuestra su versatilidad y talento. A ella se suman figuras de gran trayectoria como Willem Dafoe y Glenn Close, cuyos papeles aportan peso dramático y profundidad al relato.
El reparto se completa con Marwan Kenzari, Christian Rubeck, Pål Sverre Hagen, Tomiwa Edun, Cassie Clare, Cameron Jack, Clara Read y Robert Wagner, quienes contribuyen a la intensidad narrativa de una historia que combina emoción y reflexión con un ritmo cinematográfico impecable.
Tráiler de ¿Qué le pasó a Lunes?
