Netflix: el drama con pocos capítulos basado en hechos reales que está siendo una de las mas elegidas

Cada capítulo profundiza en un miembro de la familia Buckley, revelando las heridas ocultas detrás del éxito y la aparente estabilidad. Lo que comienza como un drama empresarial pronto se convierte en un relato sobre la culpa, la redención y las segundas oportunidades.

Reparto de “El frente costero”

La serie cuenta con un elenco de gran nivel, encabezado por rostros reconocidos de la televisión y el cine estadounidense:

Holt McCallany como Harlan Buckley

María Bello como Mae Buckley

Melissa Benoist como Bree Buckley

Jake Weary como Cane Buckley

Rafael L. Silva como Shawn Wilson

Humberly González como Jenna Tate

Danielle Campbell como Peyton Buckley

Brady Hepner como Diller Hopkins

Trailer de “El frente costero”