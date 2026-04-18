Netflix: la serie de época casi única en su género que sigue sumando reproducciones

La serie se destaca por su ambientación y por mostrar una sociedad compleja, atravesada por desigualdades y tensiones culturales. Lejos de las típicas historias románticas, propone un drama profundo que pone el foco en los vínculos, las decisiones y las segundas oportunidades.

Reparto de "Club Estambul"

El elenco de esta producción de Netflix es uno de sus grandes puntos fuertes. La serie está protagonizada por:

Gökçe Bahadr

Bar Arduç

Salih Bademci

Frat Tan

Metin Akdülger

Asude Kalebek

Cada uno de los actores logra construir personajes sólidos, que aportan profundidad a una historia cargada de emociones y conflictos.

Tráiler de "Club Estambul"