Netflix: la película de terror de los 2000 que se convirtió en un clásico

El género de terror es uno de los más elegidos dentro de Netflix, con un catálogo amplio que reúne películas y series capaces de captar la atención de los espectadores a través del suspenso, la tensión y el miedo psicológico. En ese contexto, aparece El proyecto de la bruja de Blair, un film que se consolidó como un referente del terror moderno a pesar de haberse estrenado hace casi tres décadas.