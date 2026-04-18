Netflix: la película de terror de los 2000 que se convirtió en un clásico
Esta gran producción tiene una duración que ronda los 80 minutos y la participación de Heather Donahue y Joshua Leonard. Descubrí de qué trata.
El género de terror es uno de los más elegidos dentro de Netflix, con un catálogo amplio que reúne películas y series capaces de captar la atención de los espectadores a través del suspenso, la tensión y el miedo psicológico. En ese contexto, aparece El proyecto de la bruja de Blair, un film que se consolidó como un referente del terror moderno a pesar de haberse estrenado hace casi tres décadas.
Su propuesta basada en el formato de falso documental logró diferenciarla dentro del género y convertirla en una de las producciones más elegidas. La película fue estrenada en 1999, tiene una duración aproximada de 1 hora y 21 minutos y fue dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez.
El elenco, además, está compuesto por Heather Donahue, Michael C. Williams y Joshua Leonard. Este film, entre sus reconocimientos, ganó el Independent Spirit Award a Mejor Debut, destacándose más por su impacto cultural.
De qué trata El proyecto de la bruja de Blair
La historia sigue a tres estudiantes de cine que deciden adentrarse en un bosque con la idea de filmar un documental sobre una leyenda local. A medida que avanzan en su investigación, comienzan a ocurrir situaciones extrañas que los hacen perder la orientación y el control de la situación.
Lo que en un principio era un proyecto académico termina convirtiéndose en una experiencia cada vez más angustiante, donde la presencia de una supuesta figura vinculada a antiguos crímenes empieza a generar miedo y confusión en el grupo.
Reparto de El proyecto de la bruja de Blair
- Heather Donahue como Heather Donahue
- Joshua Leonard como Joshua "Josh" Leonard
- Michael C. Williams como Michael "Mike" Williams
Tráiler de El proyecto de la bruja de Blair
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