Netflix: la serie filmada en la Patagonia argentina que está adaptada a una novela

Lo que más llamó la atención entre los suscriptores es su mezcla de suspenso, periodismo de investigación y drama, además de su elenco, que reúne a figuras muy reconocidas y jóvenes promesas. La historia, profunda y tensa, está inspirada en una novela publicada en 2010, pero fue completamente adaptada al contexto argentino, lo que aporta una atmósfera mucho más cercana al público local.