Netflix: la serie filmada en la Patagonia argentina que está adaptada a una novela
Filmada en la Patagonia y basada en una novela internacional, esta miniserie policial se convirtió en una de las más vistas del momento.
Mientras El Eternauta ocupa los principales titulares, otra ficción argentina empezó a crecer de manera sorprendente dentro del catálogo de Netflix. Con un estilo policial, una narrativa llena de giro tras giro y una ambientación imponente en la Patagonia, esta producción nacional logró posicionarse entre lo más visto sin una gran campaña previa.
Lo que más llamó la atención entre los suscriptores es su mezcla de suspenso, periodismo de investigación y drama, además de su elenco, que reúne a figuras muy reconocidas y jóvenes promesas. La historia, profunda y tensa, está inspirada en una novela publicada en 2010, pero fue completamente adaptada al contexto argentino, lo que aporta una atmósfera mucho más cercana al público local.
De qué trata "Atrapados"
La miniserie sigue a Ema Garay (Soledad Villamil), una periodista que se obsesiona con descubrir a un abusador sexual que contacta a sus víctimas mediante grooming. Ema conduce un segmento televisivo llamado “Atrapados”, donde confronta a delincuentes que quedaron impunes. Pero al identificar a uno de los agresores, descubre que sus pruebas no bastan para la justicia.
A partir de ese momento, su búsqueda se vuelve peligrosa y se mete en una red mucho más oscura y compleja de lo que imaginaba: hechos del pasado, rencores familiares, propiedades disputadas y secretos que involucran a más de una figura poderosa. Cada episodio introduce un nuevo nivel de tensión, convirtiendo a esta historia en una de las más atrapantes del catálogo.
Aunque la novela original transcurría en New Jersey, la adaptación traslada la acción a Bariloche, lo que refuerza el tono local y potencia la estética patagónica que atraviesa toda la narrativa.
Reparto de "Atrapados"
Soledad Villamil como Ema Garay
Juan Minujín como Marcos Brown
Alberto Ammann como Leo Mercer
Matías Recalt como Bruno Meller
Carmela Rivero como Martina Schulz
Fernán Mirás como Comisario Herrera
Tráiler de "Atrapados"
