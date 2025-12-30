Paro de colectivos: choferes de MOQSA se plegaron a la medida de fuerza de la línea 148
Colectiveros frenaron el servicio de las siete líneas que unen a CABA con el sur del Conurbano.
El conflicto en el transporte público de pasajeros se agravó este martes en la localidad bonaerense de Quilmes tras la decisión de los trabajadores de la empresa Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA) de plegarse al paro de colectivos que mantienen los choferes de la línea 148 ante la falta de respuestas por deudas salariales y retrasos en los pagos
La protesta de la línea 148 cumple hoy su sexto día consecutivo e incluyó una caravana de choferes para exigir el pago del aguinaldo, parte de los salarios y otros beneficios adeudados.
La movilización llegó hasta la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y culminó con un corte en el puente Pueyrredón lo que afectó seriamente el acceso a la Ciudad de Buenos Aires.
Al conflicto se sumaron ahora los trabajadores de MOQSA, firma que administra las principales líneas que recorren la localidad de Quilmes. Los choferes de MOQSA reclaman también el pago de sueldos y viáticos atrasados, y confirmaron que la decisión de iniciar el paro se tomó ante la reiteración de incumplimientos y la ausencia de soluciones por parte de la empresa.
Desde el sector de los choferes de El Nuevo Halcón, pertenecientes a la empresa MOQSA, recordaron que el conflicto se arrastra desde hace más de un año con reclamos constantes por deudas acumuladas.
En tanto, desde la empresa advirtieron que detrás del conflicto se encuentran los retrasos de parte del Estado nacional en el cumplimiento del pago de los subsidios al transporte en tiempo y forma.
Como consecuencia del paro de colectivos miles de pasajeros de Quilmes y la zona sur del conurbano bonaerense enfrentan serias dificultades para viajar en una jornada marcada además por las muy altas temperaturas que podrían superar los 40°C de sensaciín térmica y que motivaron la emisión de un alerta naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
