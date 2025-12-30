Paro de colectivos: choferes de MOQSA se plegaron a la medida de fuerza de la línea 148

En tanto, desde la empresa advirtieron que detrás del conflicto se encuentran los retrasos de parte del Estado nacional en el cumplimiento del pago de los subsidios al transporte en tiempo y forma.

Como consecuencia del paro de colectivos miles de pasajeros de Quilmes y la zona sur del conurbano bonaerense enfrentan serias dificultades para viajar en una jornada marcada además por las muy altas temperaturas que podrían superar los 40°C de sensaciín térmica y que motivaron la emisión de un alerta naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).