Habló el motociclista víctima de una emboscada en la autopista Ricchieri: "Totalmente sincronizado"

motociclista robo riccheri

Consultado sobre si analizó acelerar y escapar de la situación, reveló: “Cuando el primero me apunta, pensé que lo podía evadir, porque ya había visto el punto de fuga. Pero en ese momento, como se ve en el video, noto que había dos motos más que me tenían en el blanco y me iban a disparar”.

Ya más tranquilo, afirmó que luego de lo sucedido tiene “la noción de cómo te cambia la vida de un segundo a otro. En mi caso, por suerte, sin lesiones”.

Respecto a su posible miedo con volver a manejar en las autopistas, la víctima fue contundente: “Tengo 62 años y ando en moto desde los 16. No voy a permitir que me bajen de esta manera. El motociclismo es mi pasión y mi transporte del día a día por placer. Me voy a bajar cuando yo quiera”.

Luego del robo, Guillermo cruzó los carriles corriendo en medio de los autos y esperó en la banquina, hasta que fue auxiliado por dos conductores que frenaron. La víctima, en estado de shock, fue trasladada hasta la dependencia policial de Tapiales para formalizar la denuncia.