Habló el motociclista víctima de una emboscada en la autopista Ricchieri: "Totalmente sincronizado"
Guillermo fue abordado por una banda de seis motochorros que ejecutaron un robo sincronizado. Todo quedó registrado en un video.
Un motociclista de 62 años fue brutalmente asaltado en plena Autopista Ricchieri, donde seis motochorros lo encerraron de forma sincronizada, lo amenazaron con armas de fuego y le robaron la moto. Toda la secuencia quedó grabada en un escalofriante video.
El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cerca de las 17, sobre el carril rápido de la autopista a la altura del Mercado Central, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo, la víctima, regresaba de pasar un día de descanso en Ezeiza a bordo de su moto cuando, en cuestión de segundos, fue encerrado por tres motos. Dos de ellas, con cuatro motochorros, se le pusieron adelante impidiéndole el paso. Otra se le estacionó al costado. Los atacantes lo flanquearon y lo obligaron a detenerse a punta de pistola.
Los motochorros actuaron de manera coordinada, como si todo el robo hubiese sido estudiado previamente y demostrando un amplio conocimiento de la zona.
Mientras lo apuntaban con tres armas, Guillermo atinó a entregarle todo: “Para, para. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada”, se lo escucha decir en el audio del video del robo que fue registrado por una cámara que llevaba en su casco.
“Fue como un golpe comando”, consideró Guillermo tras el asalto y contó: “Me apuntaron con tres armas de fuego semiautomáticas e idénticas. Desarrollaron este raid en un territorio que claramente conocían, con una coreografía envidiable, desde cómo te reducen hasta como se pararon para evitar cualquier intento de fuga”.
Consultado sobre si analizó acelerar y escapar de la situación, reveló: “Cuando el primero me apunta, pensé que lo podía evadir, porque ya había visto el punto de fuga. Pero en ese momento, como se ve en el video, noto que había dos motos más que me tenían en el blanco y me iban a disparar”.
Ya más tranquilo, afirmó que luego de lo sucedido tiene “la noción de cómo te cambia la vida de un segundo a otro. En mi caso, por suerte, sin lesiones”.
Respecto a su posible miedo con volver a manejar en las autopistas, la víctima fue contundente: “Tengo 62 años y ando en moto desde los 16. No voy a permitir que me bajen de esta manera. El motociclismo es mi pasión y mi transporte del día a día por placer. Me voy a bajar cuando yo quiera”.
Luego del robo, Guillermo cruzó los carriles corriendo en medio de los autos y esperó en la banquina, hasta que fue auxiliado por dos conductores que frenaron. La víctima, en estado de shock, fue trasladada hasta la dependencia policial de Tapiales para formalizar la denuncia.
