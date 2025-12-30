ANSES confirmó un nuevo bono para un grupo: a cuál le corresponderá

Para los menores sin discapacidad, el beneficio se otorga desde los 45 días hasta los 17 años, siempre que estén escolarizados. En el caso de los hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben participar de alguna actividad educativa, de formación o rehabilitación.

Monto confirmado para todo el ciclo lectivo 2025

La Ayuda Escolar Anual 2025 alcanza los $85.000 por hijo, un monto compuesto por el bono original de $42.039 y un refuerzo extraordinario de $42.951 otorgado mediante el Decreto 63/2025.

Cómo verificar la certificación escolar

Mientras que los titulares de la AUH acreditan la escolaridad mediante el Formulario Libreta, los beneficiarios del SUAF deben presentar el Formulario de Ayuda Escolar. Al no existir un trámite obligatorio anual para estos últimos, muchos olvidan realizar la certificación.

Para consultar si el formulario ya fue presentado o sigue pendiente, se debe:

Ingresar a la web o app de Mi Anses .

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Acceder a la sección “Hijos” .

Seleccionar “Presentar un certificado escolar” .

Allí el sistema indicará si el trámite está completo o si resta presentar la documentación.

Fecha límite para presentar la Ayuda Escolar

El plazo límite para presentar el formulario es el 31 de diciembre de 2025.

Toda la información oficial y el acceso directo a los formularios están disponibles en www.anses.gob.ar.