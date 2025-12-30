ANSES confirmó un nuevo bono para un grupo: a cuál le corresponderá
El organismo gubernamental informó un incremento en un monto primordial para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planifica y finaliza el calendario de pagos de diciembre junto con los aumentos correspondientes a raíz de la nueva Ley de Movilidad. Además, se confirmó que algunas prestaciones verán ciertas modificaciones en sus requisitos. Este es el caso de la Ayuda Escolar.
Según la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en el Decreto 274/2024, los incrementos que otorgue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estarán regidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Presentación obligatoria del formulario en 2025
La Ayuda Escolar Anual exige la acreditación de la escolaridad todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio. En los casos en que el pago no se haya efectuado en marzo, ANSES deposita el monto a los 60 días de presentada la certificación escolar.
Por ese motivo, es fundamental revisar el estado del trámite y regularizarlo cuanto antes para evitar demoras en el cobro.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar
Este pago está destinado a los titulares de asignaciones familiares o universales, tanto con hijos con discapacidad como sin ella.
Para los menores sin discapacidad, el beneficio se otorga desde los 45 días hasta los 17 años, siempre que estén escolarizados. En el caso de los hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben participar de alguna actividad educativa, de formación o rehabilitación.
Monto confirmado para todo el ciclo lectivo 2025
La Ayuda Escolar Anual 2025 alcanza los $85.000 por hijo, un monto compuesto por el bono original de $42.039 y un refuerzo extraordinario de $42.951 otorgado mediante el Decreto 63/2025.
Cómo verificar la certificación escolar
Mientras que los titulares de la AUH acreditan la escolaridad mediante el Formulario Libreta, los beneficiarios del SUAF deben presentar el Formulario de Ayuda Escolar. Al no existir un trámite obligatorio anual para estos últimos, muchos olvidan realizar la certificación.
Para consultar si el formulario ya fue presentado o sigue pendiente, se debe:
-
Ingresar a la web o app de Mi Anses.
Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Acceder a la sección “Hijos”.
Seleccionar “Presentar un certificado escolar”.
Allí el sistema indicará si el trámite está completo o si resta presentar la documentación.
Fecha límite para presentar la Ayuda Escolar
El plazo límite para presentar el formulario es el 31 de diciembre de 2025.
Toda la información oficial y el acceso directo a los formularios están disponibles en www.anses.gob.ar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario