Uno por uno, todos los estrenos de Netflix en septiembre de 2025

Sinopsis oficial: Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo que sea para recuperarlos, porque hay algo muy importante en juego: la vida de Enid.

La nobleza de las flores (07/09/2025)

Sinopsis oficial: Cuando el intimidante Rintar conoce a la tierna Kaoruko, nace una inesperada relación cercana. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que van son archienemigas.

El amor es ciego: Brasil: Temporada 5 (10/09/2025)

Sinopsis oficial: Esta temporada da la bienvenida a un grupo de participantes mayores de 50 años dispuestos a encontrar el amor y a demostrar que al corazón no le pasan los años.

Las muertas (10/09/2025)

Sinopsis oficial: Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona cómo las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México.

Beauty in Black: Season 2 (11/09/2025)

Sinopsis oficial: Cuando toma el control del imperio Bellarie, Kimmie se involucra en una lucha de poder donde la traición, la codicia y el peligro acechan a cada paso.

Las Maldiciones (12/09/2025)

Sinopsis oficial: En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación.

Next Gen Chef (17/09/2025)

Sinopsis oficial: En esta competencia realizada en el Culinary Institute of America, 21 cocineros jóvenes compiten por coronarse como el mejor chef de la próxima generación y ganar el gran premio.

Black Rabbit (18/09/2025)

Sinopsis oficial: El dueño de un restaurante se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su problemático hermano vuelve a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

El refugio atómico (19/09/2025)

Sinopsis oficial: En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva.

La huésped (24/09/2025)

Sinopsis oficial: Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.

La casa Guinness (25/09/2025)

Sinopsis oficial: Se aproximan los problemas para los Guinness en este drama de Steven Knight («Peaky Blinders») protagonizado por Anthony Boyle y Louis Partridge.

Incontrolables (25/09/2025)

Sinopsis oficial: Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora tan carismática como peligrosa no son lo que aparentan.

Alice in Borderland: Temporada 3 (25/09/2025)

Sinopsis oficial: Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella. ¿Podrá sobrevivir a una nueva ronda de juegos mortales y escapar de los planes del Joker?

Películas

Ámsterdam (01/09/2025)

Sinopsis oficial: En 1933, tres viejos amigos se ven envueltos en una caótica aventura cuando descubren una bizarra conspiración política vinculada a la muerte de su antiguo comandante de guerra.

Mente indomable (01/09/2025)

Sinopsis oficial: Cuando un profesor del MIT descubre que un conserje sin rumbo es, además, un genio de las matemáticas, explora su potencial con la ayuda de un terapeuta poco convencional.

Babel (04/09/2025)

Sinopsis oficial: Una pareja de vacaciones en el extranjero es víctima de un acto aleatorio de violencia, lo que desencadena cuatro viajes de esperanza y angustia por todo el mundo.

Space Jam: El juego del siglo (05/09/2025)

Sinopsis oficial: Bugs Bunny y sus amigos convencen a Michael Jordan de que no se retire y les ayude a lograr su libertad jugando contra un equipo de malvados extraterrestres.

She's All That (06/09/2025)

Sinopsis oficial: Jock y el presidente de la clase Zack aceptan el desafío de sus amigos para transformar a Laney, la nerd de anteojos, en reina de belleza... y logran resultados inesperados.

El otro París (12/09/2025)

Sinopsis oficial: Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.

Ella está encantada (12/09/2025)

Sinopsis oficial: El "don de la obediencia" que Ella de Frell obtiene de un hada puede ser una maldición, porque podría separarla de su amor verdadero, el príncipe Charmont.

Ocean's 8: Las estafadoras (12/09/2025)

Sinopsis oficial: Debbie Ocean sale de prisión decidida a robar un deslumbrante collar durante la Met Gala. Para lograr el gran golpe, recluta a siete mujeres cómplices.

La gran estafa (12/09/2025)

Sinopsis oficial: Recién salido de prisión, el carismático ladrón Danny Ocean reúne a un equipo de especialistas para llevar a cabo un gran golpe en Las Vegas.

La nueva gran estafa (12/09/2025)

Sinopsis oficial: Por la presión de pagarle a un enemigo despiadado, el cortés criminal Danny Ocean y los suyos se reúnen en una travesía europea contra un ladrón experto.

Ahora son trece (12/09/2025)

Sinopsis oficial: El afable estafador Danny Ocean y su equipo de ladrones vuelven a Las Vegas para vengarse de un magnate que traicionó a uno de los suyos.

Los hermanos Grimm (14/09/2025)

Sinopsis oficial: El director Terry Gilliam relata en este cuento las aventuras de dos hermanos que viajan ganando dinero como exterminadores de criaturas extraordinarias.

La mula (17/09/2025)

Sinopsis oficial: En graves dificultades económicas y alejado de su familia, un horticultor irascible de 90 años se convierte en repartidor de un cártel de la droga mexicano.

El infiltrado del KKKlan (18/09/2025)

Sinopsis oficial: El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.

Y ella dijo quizás (19/09/2025)

Sinopsis oficial: Desde Hamburgo hasta Estambul: Mavi creció en Alemania, pero descubre que forma parte de una adinerada dinastía y que un mundo de glamour le espera.

¡Huye! (19/09/2025)

Sinopsis oficial: Chris está ansioso por conocer a los padres de su novia Rose, y sus nervios quedan justificados cuando la reunión pasa de ser incómoda a aterradora.

Orgullo y prejuicio (19/09/2025)

Sinopsis oficial: La testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy, y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia.

Las dos reinas (19/09/2025)

Sinopsis oficial: A los dieciocho años, la reina María regresa a Escocia para gobernar su tierra y enfrentarse a su prima, la reina Isabel I, por el trono de Inglaterra.

French Lover (26/09/2025)

Sinopsis oficial: Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?

