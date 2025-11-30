Netflix: la serie de romance con cuatro temporadas que es un éxito

De qué trata "Dulces Magnolias"

Según la sinopsis oficial de Netflix, Dulces Magnolias sigue la vida de Maddie, Helen y Dana Sue, tres amigas que se sostienen mutuamente mientras atraviesan problemas amorosos, familiares y laborales en el pueblo de Serenity.

Aunque cuenta con muchos capítulos, la audiencia quedó encantada y hoy es una de las ficciones románticas más populares de la plataforma.

Reparto de "Dulces Magnolias"

JoAnna Garcia Swisher

Brooke Elliott

Heather Headley

Chris Klein

Justin Bruening

Logan Allen

Anneliese Judge

Carson Rowland

Jamie Lynn Spears

Dion Johnstone

Chris Medlin

Brandon Quinn

Trailer de "Dulces Magnolias"