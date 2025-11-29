Netflix: el film español con una historia impactante e inspirado en un crimen real
Este thriller revela una historia tan perturbadora como irresistible para los amantes del suspenso.
Netflix sigue apostando fuerte por el contenido español, y en 2025 sumó a su catálogo una película que se convirtió rápidamente en la más vista del año dentro del género policial. Con el sello de los creadores de El caso Asunta y una historia basada en hechos reales que estremeció a España, este thriller se posicionó como uno de los mayores éxitos de la plataforma. Suspenso, investigación y una protagonista que brilla en un papel tan intenso como perturbador.
De qué trata "La viuda negra"
La película sigue el caso que conmocionó a Valencia en 2017. Todo comienza cuando aparece el cadáver de un hombre en un estacionamiento: fue apuñalado siete veces y las primeras hipótesis apuntan a un crimen pasional. Lo que parecía un caso directo pronto se convierte en una trama compleja que expone secretos, engaños y una doble vida cuidadosamente ocultada.
El Grupo de Homicidios inicia una investigación a contrarreloj, liderada por una inspectora con años de experiencia. Con cada pista, la apariencia de un matrimonio ideal empieza a desmoronarse. La sorpresa llega cuando todas las pruebas comienzan a señalar a una inesperada sospechosa: Maje, la joven viuda.
Con una imagen dulce y tranquila, Maje no encaja en el perfil de una asesina. Sin embargo, su personalidad reservada y su comportamiento en los días posteriores al crimen despiertan dudas entre los investigadores. A medida que la investigación avanza, la película expone secretos que revelan una vida paralela y un motivo devastador.
Inspirada en el verdadero caso de la “viuda negra de Patraix”, la historia combina hechos reales, recreación dramática y un ritmo de thriller que mantiene la tensión de principio a fin.
Reparto de "La viuda negra"
La película cuenta con un elenco destacado de actores españoles que elevan la intensidad del relato:
-
Ivana Baquero
-
Carmen Machi
-
Tristán Ulloa
-
Áxel Gadea
-
Pepe Ocio
-
Joel Sánchez
-
Pedro Casablanc
La actuación de Ivana Baquero es el gran centro de la historia, interpretando a una mujer enigmática, compleja y llena de luces y sombras.
Trailer de "La viuda negra"
