Netflix: el film español con una historia impactante e inspirado en un crimen real

Reparto de "La viuda negra"

La película cuenta con un elenco destacado de actores españoles que elevan la intensidad del relato:

Ivana Baquero

Carmen Machi

Tristán Ulloa

Áxel Gadea

Pepe Ocio

Joel Sánchez

Pedro Casablanc

La actuación de Ivana Baquero es el gran centro de la historia, interpretando a una mujer enigmática, compleja y llena de luces y sombras.

Trailer de "La viuda negra"