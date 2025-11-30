Netflix: la miniserie de suspenso con misterio y acción que te va a atrapar en todos los capítulos
Incorporada en el catálogo en el 2023, esta producción de siete episodios es una de las grandes revelaciones de la plataforma de streaming. Los detalles en la nota.
Las series cortas son una de las grandes sensaciones de este 2025 en las plataformas de streaming. Si bien estos canales de transmisión decidieron incorporar miniseries en su catálogo hace algún tiempo atrás, este tipo de producciones explotó en Netflix, HBO y Disney + en este último año.
En Netflix, "¿Quién es Erin Carter?" se convirtió en una de las revelaciones inesperadas de esta temporada, permaneciendo en el Top 10 durante varias semanas. Esta mini serie combina misterio y suspenso a lo largo de sus siete episodios, atrapando la atención de los espectadores desde la primer escena.
La serie presenta capítulos de menos de 55 minutos y en México, España y Argentina tuvo una gran repercusión. Dirigida por Bill Eagles, Ashley Way y Savina Dellicour, fue incorporada al catálogo de Netflix en 2023 y presenta la participación estelar de Evin Ahmad y Sean Teale.
De qué trata "¿Quién es Erin Carter?"
Erin Carter es una mujer inglesa que se radicó en Barcelona con el objetivo de dejar atrás una vida turbulenta. Sin embargo, un inesperado robo en un supermercado desentierra su pasado, obligándola a enfrentarse a secretos y peligros que creía olvidados.
La serie sigue cómo Erin navega entre la rutina cotidiana y los riesgos de su historia oculta, combinando acción con un retrato de supervivencia y decisiones difíciles en un entorno lleno de tensión.
Reparto de "¿Quién es Erin Carter?"
- Evin Ahmad como Erin Carter
- Sean Teale como Jordi
- Douglas Henshall como Daniel Long
- Susannah Fielding como Olivia
- Charlotte Vega como Penelope
- Indica Watson como Harper
- Pep Ambros como Emilio
- Jake Fairbrother como Bruno
Tráiler de "¿Quién es Erin Carter?"
