Netflix series: el drama turco que fue uno de los más elegidos durante 2025
Entre tantas series y películas que desembarcan cada mes, hay un título que se ganó un lugar especial entre los fanáticos del drama romántico.
Se trata de una historia que mezcla amor, rivalidad, ambición y paisajes soñados, y que se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más reproducidos del 2025. Con apenas 95 minutos, esta película logró cruzar fronteras y posicionarse como una de las favoritas del catálogo.
Estrenada el 14 de febrero de 2025, “Tras el viento” llegó para conquistar al público que busca romances intensos, personajes opuestos y un desarrollo emocional que no afloja nunca. Protagonizada por Hande Erçel y Baris Arduç, dos gigantes del cine turco, la película se mantuvo durante meses entre las más vistas del género en la plataforma.
De qué trata "Tras el viento"
“Tras el viento” presenta una fórmula irresistible: dos herederos completamente opuestos obligados a trabajar juntos, y una tensión emocional que crece a cada minuto.
La historia sigue a Asli Mansoy (Hande Erçel), una empresaria perfeccionista, ambiciosa y dedicada por completo a su rol como CEO del Yazman Group of Companies. Su vida cambia cuando descubre que debe compartir la herencia familiar con Ege Arduç (Baris Arduç), un surfista relajado, sin preocupaciones y muy lejos del mundo corporativo.
A Asli le toca una misión complicada: convencer a Ege de avanzar con la construcción de un hotel en una bahía paradisíaca donde funciona la escuela de surf que él ama. Pero lo que empieza como un choque de mundos —ella estricta, él libre; ella ejecutiva, él salvaje del mar— pronto se transforma en algo más profundo.
El conflicto empresarial revela similitudes inesperadas, heridas del pasado y una conexión que ninguno había visto venir. La gran duda es si priorizarán la empresa, la escuela de surf o lo que sienten el uno por el otro.
Reparto de “Tras el viento”
Hande Erçel como Asli Mansoy
Baris Arduç como Ege Arduç
Baris Aytac como Yaman
Olimpia Ahenk como Sirma
Gözde Mutluer como Yasemin
Serhat Nalbantoglu como Nazmi
Ahmet Saraçoglu como Arif
