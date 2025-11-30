Netflix: la serie con apenas 6 capítulos que cuenta la historia de la invención del fútbol
Con bastante tiempo en Netflix, esta historia basada en hechos reales sigue destacando por un relato distinto que pocos lograron igualar en intensidad.
El catálogo de series y pelis de Netflix viene cargado de propuestas para todos los gustos, pero hay una ficción británica que se ganó un lugar especial entre las más comentadas. Con solo seis episodios y basada en hechos reales, esta producción revive los primeros pasos del fútbol y lo hace con una narrativa que atrapa desde la primera escena.
Las historias británicas en Netflix suelen irse para el lado policial o dramático, pero acá la apuesta es distinta: cuentan el nacimiento del deporte más popular del planeta con un ritmo intenso, mucha tensión y un enfoque que no se había visto hasta ahora. Incluso quienes no son fanáticos del deporte terminan enganchados por la manera en que está contada.
La combinación de drama, ambientación impecable y un relato que muestra cómo se forjó el fútbol en su país de origen la volvió una de las joyitas del servicio de streaming. Su éxito también se explica por su duración. Con apenas seis capítulos, se volvió ideal para esa época en la que los usuarios buscaban historias cortas, potentes y sin escenas de más.
Estrenada en Netflix en 2020, sigue siendo una de las producciones deportivas más recomendadas y una de esas series que te dejan manija de seguir explorando historias reales.
De qué trata la serie "Un juego de caballeros"
Según la sinopsis oficial de Netflix, esta serie de seis capítulos basada en hechos reales sigue el origen del fútbol profesional moderno en el Reino Unido. Estrenada en 2020, combina drama, tensión y una recreación histórica que llamó la atención desde el primer día.
La crítica fue clave para que explotara dentro del catálogo y se volviera un título obligado para los fans del género.
Reparto de "Un juego de caballeros"
- Edward Holcroft
- Kevin Guthrie
- Charlotte Hope
- Niamh Walsh
- Craig Parkinson
- James Harkness
- Ben Batt
- Gerard Kearns
- Henry Lloyd-Hughes
- Kate Philips
Trailer de "Un juego de caballeros"
