Yanina Latorre aseguró que Facundo Pieres estaría viviendo un romance con Gabriela Sari

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió al confirmar que Facundo Pieres y Gabriela Sari estarían viviendo un romance secreto.
“Hace tres semanas que salen, vana muchos lugares juntos”, contó Latorre, que también hizo foco en el parecido de la actriz con la hermana de Wanda Nara. “Se ve que así no la extraña tanto a Zaira”, ironizó.
Según Yanina, la actriz y el polista "se conocieron en Gardiner, se miraron toda la noche. Ella lo vio, le pareció fachero, llegó a la casa y le clavó un like, no se seguían ni nada y él le empezó a hablar. Hasta que se encontraron en Tequila y se fueron juntos”, precisó Latorre.
Sobre los encuentros posteriores, indicó: “Disimulan, pero son medios... Van a los mismos lugares, entran por separado, se van por separado y pernoctan en un departamento que él tiene”.
"Las amigas de ella, no sé si lo odian a Rulo, pero están encantadas. No se le conoció nada en todo el año desde que se separó", remarcó Yanina, y agregó: "Están saliendo hace tres semanas", confirmando que el romance está en marcha y que ya genera comentarios en su entorno.
Cuándo se separaron Zaira Nara y Facundo Pieres
Zaira Nara inició su vínculo sentimental con Facundo “Polito” Pieres en 2022, luego de poner punto final a su relación con Jakob von Plessen, padre de sus hijos. Aunque optaron por mantener la privacidad, no tardaron en aparecer juntos en distintos eventos y escapadas, lo que hizo evidente que el romance avanzaba con fuerza.
Con el paso del tiempo, se posicionaron como una de las parejas más seguidas tanto en el mundo del espectáculo como en el ambiente del polo. Entre los meses de abril y junio de 2025, la historia llegó a su cierre. El 30 de junio, Zaira confirmó públicamente que ya estaba separada “hace un tiempo”.
Tras la ruptura, ambos eligieron transitar el proceso con bajo perfil, sin generar controversias ni dar detalles sobre las razones del distanciamiento. Zaira, por su parte, remarcó que conserva un vínculo amable con los familiares de Polito, dejando en claro que la relación terminó en buenos términos.
