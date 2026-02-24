Netflix: la serie turca de 9 capítulos que promete ser una de las mejores gracias a su trama
Llegó a la plataforma hace 10 días y se presenta como una de las más aclamadas del año. Su historia está inspirada en la novela Orhan Pamuk. De qué trata.
Las miniseries ya no son una alternativa menor en las plataformas de streaming: estas historias, en la actualidad, combinan drama, suspenso y romance con el objetivo de componer narrativas atrapantes. En ese escenario aparece El museo de la inocencia, una producción turca que desembarcó en Netflix el 13 de febrero.
Con apenas nueve capítulos, la ficción propone un drama romántico atravesado por la obsesión y las diferencias sociales, ambientado en la Estambul de los años 70. Basada en la novela de Orhan Pamuk y dirigida por Zeynep Gunay, esta serie se presenta como el plato fuerte de la plataforma durante este 2026.
De qué trata El museo de la inocencia
La historia sigue a un hombre poderoso y económicamente privilegiado de Estambul que, aun estando a punto de casarse con alguien de su mismo entorno social, ve su vida alterada por la aparición de una joven de origen mucho más sencillo.
Lo que inicia como un vínculo secreto pronto escala hacia un lazo cada vez más absorbente y conflictivo, donde el deseo empieza a dominar las decisiones del protagonista. La serie, basada en una reconocida novela, desarrolla este drama en capítulos de entre 45 y 60 minutos, con un ritmo que sostiene la tensión de principio a fin.
Reparto de El museo de la inocencia
Una de las claves que explica el éxito de esta serie es su elenco, compuesto por actores de renombre y recorrido en el mundo cinematográfico. Estos son los protagonistas principales de El museo de la inocencia:
- Selahattin Pasali (Kemal)
- Eylül Lize Kandemir (Füsun)
- Oya Unustasi
- Tilbe Saran
- Bülent Emin Yarar
- Gülçin Kültür Sahin
- Ercan Kesal
- Zeynep Dinsel
- Tolga Iskit
- Onur Ünsal
Tráiler de El museo de la inocencia
