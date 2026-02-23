Furor en Netflix: de qué trata la fascinante comedia romántica española que es ideal para ver el fin de semana
Protagonizada por Álvaro Cervantes, "Eres tú" sigue a un hombre que puede predecir el futuro de sus relaciones con solo dar un beso. Es una película imperdible.
Netflix ofrece un amplio catálogo de películas de suspenso y drama, aunque son pocas las historias que realmente logran captar la atención del público. En los últimos tiempos, las producciones que combinan romance, drama y un toque de tensión se consolidaron en la plataforma.
“Eres tú”, una comedia romántica española, se destacó entre estos éxitos más recientes de Netflix. Estrenada en 2023 y con una duración de 1 hora y 42 minutos, este film se ganó el cariño de la audiencia gracias a su historia atrapante y su elenco de primer nivel.
Con Álvaro Cervantes al frente y bajo la dirección de Alauda Ruiz de Azúa, la película escaló posiciones dentro del Top 10 de la plataforma de streaming, convirtiéndose en una de las opciones más elegidas por quienes buscan romance y entretenimiento en su tiempo libre.
De qué trata "Eres tú"
La historia sigue a Javier, un hombre común con un don inusual: cada vez que besa a alguien por primera vez, puede ver cómo se desarrollará la relación en el futuro. Si bien esta virtud se presenta como una ventaja, en realidad complica su vida, ya que le resulta imposible disfrutar el presente y entregarse por completo al amor.
Pero todo cambia cuando conoce a Lucía, una mujer que desafía su habilidad. El problema es que ella está comprometida con su mejor amigo, lo que genera un conflicto entre deseo y lealtad. Por este motivo, ambos deben manejar sus sentimientos mientras tratan de no lastimar a terceros, enfrentando decisiones complejas y emociones encontradas.
Reparto de "Eres tú"
- Álvaro Cervantes como Javier
- Silvia Alonso como Lucía
- Gorka Otxoa como Roberto
- Susana Abaitua como Ariana
- Pilar Castro como Sonsoles Durán
- Fabia Castro como Esther
- Lara Oliete como Carla
- Ninton Sánchez como Simón
- Paula Muñoz como Berta
- Elisabeth Larena como Silvia
Tráiler de "Eres tú"
