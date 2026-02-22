Netflix: la serie basada en una historia real y es un éxito
El catálogo de series de Netflix ofrece series de todos los géneros, y entre las propuestas nórdicas de suspenso se destaca Desaparecida en Lørenskog. Basada en hechos reales, esta miniserie policial de apenas cinco capítulos se posicionó como uno de los dramas más atrapantes de los últimos años, ideal para quienes buscan historias intensas y breves para maratonear.
La trama reconstruye uno de los casos criminales más impactantes de Noruega, aún sin resolver, y combina investigación policial con la fuerte presión de los medios sobre el caso. Ese enfoque realista y oscuro la convirtió en una de las series recomendadas de Netflix dentro del género true crime, especialmente entre las producciones europeas del norte del continente.
Desde su llegada al catálogo en 2022, esta serie de Netflix se mantiene entre los policiales más vistos de la plataforma. Su ritmo ágil, el suspenso sostenido y su formato corto explican por qué sigue siendo una de las series más elegidas por quienes buscan historias basadas en casos reales.
De qué se trata "Desaparecida en Lørenskog"
Según detalla la sinopsis oficial de Netflix, esta serie europea de solo cinco episodios inspirada en hechos reales, Desaparecida en Lørenskog, sigue un caso que sacude a la opinión pública: la misteriosa desaparición de la esposa de un empresario millonario. A partir de allí, la policía debe avanzar en la investigación mientras enfrenta la presión de la prensa y testimonios de informantes poco confiables en su búsqueda de la verdad.
Su formato breve y su raíz en un caso real transforman a esta miniserie de Netflix en una de las propuestas más tentadoras del catálogo. La combinación de drama policial, suspenso y true crime en apenas cinco capítulos la vuelve una opción ideal para quienes buscan series intensas y basadas en hechos verídicos.
Reparto de "Desaparecida en Lørenskog"
- Yngvild Støen Grotmol
- Henrik Rafaelsen
- Christian Rubeck
- Victoria Ose
- Kidane Gjølme Dalva
- Terje Strømdahl
- Hermann Sabado
- Glenn André Kaada
- Roar Kjølv Jenssen
- Kjersti Dalseide
- Helene Bjørneby
Trailer de "Desaparecida en Lørenskog"
