 Netflix: la serie basada en una historia real y es un éxito

De qué se trata "Desaparecida en Lørenskog"

Según detalla la sinopsis oficial de Netflix, esta serie europea de solo cinco episodios inspirada en hechos reales, Desaparecida en Lørenskog, sigue un caso que sacude a la opinión pública: la misteriosa desaparición de la esposa de un empresario millonario. A partir de allí, la policía debe avanzar en la investigación mientras enfrenta la presión de la prensa y testimonios de informantes poco confiables en su búsqueda de la verdad.