Netflix: la película con unas historia intensa que muy pocos soportan

Con paisajes mexicanos como telón de fondo y un fuerte foco en la relación padre-hijo, el tráiler deja en claro que se trata de una historia conmovedora que mezcla drama y momentos de calidez.

Dónde verla:

Latinoamérica: disponible en Netflix.

Estados Unidos: disponible como The Dad Quest en Netflix.

España: disponible en Netflix.

Una opción ideal para quienes buscan una película corta, intensa y con un mensaje que invita a reflexionar sobre los lazos que realmente importan.

Reparto de "Lo mejor del mundo"

El elenco reúne figuras reconocidas del cine y la televisión mexicana:

Michel Brown

Martino Leonardi

Mayra Hermosillo

Fernanda Castillo

Julieta Egurrola

Angélica Vale

Erik Rubín

Arath de la Torre

Ricardo Fastlicht

Trailer de "Lo mejor del mundo"