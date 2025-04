Netflix: la serie turca que promete ser una de las mejores de todo el año

Adaptada de la novela Medianoche en el Pera Palace de Charles King, esta serie combina elementos dramáticos y psicológicos que enriquecen su narrativa. A pesar de seguir la línea de los dramas turcos, su enfoque profundo y su atmósfera de época la convierten en una de las propuestas más recomendadas en Netflix. Con dos temporadas y un total de 16 capítulos, su éxito fue tal que la llegada de la segunda temporada en 2024 renovó el interés de los suscriptores.

El éxito de las producciones turcas en Netflix sigue creciendo, y Medianoche en el Pera Palace es un claro ejemplo de cómo este tipo de contenido sigue conquistando a la audiencia. Desde su debut, esta serie se ha convertido en una de las más vistas y preferidas por los usuarios, demostrando el impacto que las narrativas históricas turcas tienen en el catálogo global de la plataforma.

Según la sinopsis oficial de Netflix, Medianoche en el Pera Palace, la serie turca que ha cautivado a los suscriptores, cuenta la historia de: "Una periodista que, en un hotel histórico de Estambul, viaja inesperadamente al pasado y debe evitar un complot que podría alterar el futuro de la Turquía moderna".

Embed - Midnight at the Pera Palace: Season 2 | Official Trailer | Netflix