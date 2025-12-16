¿Para ver en Navidad? La película de Netflix sobre un Papá Noel deprimido y cínico
Con un elenco de primer nivel encabezado por David Harbour, este film tiene una duración que ronda los 120 minutos. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix se consolidó como un gigante del streaming gracias a su amplia oferta de contenidos que permite a los espectadores disfrutar de historias atrapantes. Su catálogo abarca desde series y películas hasta documentales de diferentes latitudes del mundo.
Entre sus producciones más destacadas, los films de acción y comedia se destacan por su popularidad. Un claro ejemplo es "Noche sin paz", dirigida por Tommy Wirkola y protagonizada por David Harbour, John Leguizamo y Beverly D'Angelo, que combina intensidad y giros inesperados durante sus casi dos horas de duración.
De qué trata “Noche sin paz”
La historia transcurre durante una Nochebuena que se convierte en un caos cuando un grupo de delincuentes armados irrumpe en la mansión de una familia adinerada con la intención de robar su fortuna.
Sin embargo, no contaban con la aparición de un visitante inesperado: Santa Claus. Lejos de su imagen amable y festiva, se transforma en un defensor decidido a proteger a la familia y asegurar que la celebración no termine en desastre.
Con acción, humor oscuro y giros sorprendentes, esta película estadounidense, estrenada en 2022, capturó la atención del público y se convirtió en la opción perfecta para reproducirla a esta altura del año.
Reparto de “Noche sin paz”
Pero además de su historia atrapante, este film norteamericano cuenta con un elenco de calidad, encabezado por actores de gran trayectoria y experiencia:
- David Harbour como Santa
- John Leguizamo como Scrooge
- Beverly D'Angelo como Gertrude
- Alex Hassell como Jason
- Alexis Louder como Linda
- Edi Patterson como Alva
- Cam Gigandet como Morgan Steel
- Leah Brady como Trudy
- André Eriksen como Gingerbread
Tráiler de “Noche sin paz”
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario