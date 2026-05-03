Netflix películas: esta basada en una historia real y está teniendo mucho éxito
En Netflix, una película basada en hechos reales sacude a los usuarios al exponer una dura y conmovedora realidad latinoamericana que no pasa desapercibida.
Dentro del universo de Netflix, el catálogo no para de crecer con estrenos y producciones originales que captan la atención por sus historias potentes y diferentes. En este caso, se destaca una película basada en hechos reales con sello mexicano-estadounidense que viene ganando lugar entre lo más visto.
Se trata de “La ciudad de los sueños” (City of Dreams), un título que ya se posiciona en el Top 10 de Netflix, alcanzando el puesto 4 y generando cada vez más interés entre los usuarios.
De qué trata La ciudad de los sueños
La película de Netflix “La ciudad de los sueños” presenta una historia intensa y profundamente humana basada en hechos que reflejan una dura realidad. Todo comienza cuando un adolescente deja México con la ilusión de participar en un supuesto campamento de fútbol en Estados Unidos, una oportunidad que parece cambiarle la vida. Sin embargo, al llegar se encuentra con un escenario completamente distinto: es captado por una red de explotación y obligado a trabajar en un taller clandestino, donde queda atrapado en condiciones extremas.
Mientras intenta sobrevivir y planear su escape, la trama suma otra mirada igual de conmovedora: la de su padre, que al notar su desaparición emprende una desesperada búsqueda. Decidido a encontrarlo, cruza la frontera enfrentando peligros, incertidumbre y obstáculos constantes.
La historia combina tensión, drama y denuncia social, mostrando el impacto de estas situaciones tanto en las víctimas como en sus familias.
Reparto de La ciudad de los sueños
La película de Netflix “La ciudad de los sueños” no solo impacta por su historia, sino también por un elenco internacional que potencia cada escena con interpretaciones sólidas y comprometidas. A esto se suma el respaldo de figuras reconocidas en la producción, lo que le da aún más peso a esta propuesta que viene creciendo entre lo más visto.
- Ari Lopez
- Jason Patric
- Diego Calva Hernández
- Renata Vaca
- Alfredo Castro
- Adina Eady
- Andrés Delgado
Además, la producción cuenta con la participación de Yalitza Aparicio y Luis Fonsi como productores ejecutivos, aportando una mirada comprometida con la temática que aborda la película.
Tráiler de La ciudad de los sueños
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