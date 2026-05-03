Netflix películas: esta basada en una historia real y está teniendo mucho éxito

Reparto de La ciudad de los sueños

La película de Netflix “La ciudad de los sueños” no solo impacta por su historia, sino también por un elenco internacional que potencia cada escena con interpretaciones sólidas y comprometidas. A esto se suma el respaldo de figuras reconocidas en la producción, lo que le da aún más peso a esta propuesta que viene creciendo entre lo más visto.

Ari Lopez

Jason Patric

Diego Calva Hernández

Renata Vaca

Alfredo Castro

Adina Eady

Andrés Delgado

Además, la producción cuenta con la participación de Yalitza Aparicio y Luis Fonsi como productores ejecutivos, aportando una mirada comprometida con la temática que aborda la película.

Tráiler de La ciudad de los sueños