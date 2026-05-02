Netflix: la serie que narra el caso de una joven que recuerda sus vidas anteriores

El catálogo de Netflix continúa ampliándose con propuestas internacionales, y entre ellas aparece una producción coreana que está dando que hablar. La serie tiene solamente 16 capítulos y aborda el caso de una joven que recuerda sus vidas anteriores y que, por no dejar el contacto con aquellos que fueron su familia y sus amigos, provoca grandes riesgos.