Netflix: la serie que narra el caso de una joven que recuerda sus vidas anteriores
Una producción asiática de solamente 16 capítulos que se transformó en las grandes sensaciones de la plataforma.
El catálogo de Netflix continúa ampliándose con propuestas internacionales, y entre ellas aparece una producción coreana que está dando que hablar. La serie tiene solamente 16 capítulos y aborda el caso de una joven que recuerda sus vidas anteriores y que, por no dejar el contacto con aquellos que fueron su familia y sus amigos, provoca grandes riesgos.
Esta novedad de Netflix se llama "Nos vemos en mi 19.ª vida" y se estrenó en el 2023 en Corea del Sur. Se encuentra disponible en Netflix, siendo considerada apta para mayores de 15 años.
De qué trata "Nos vemos en mi 19.ª vida"
Esta serie tiene como eje principal a Ban Ji-eum. Ella es una joven que puede recordar todas sus vidas pasadas a lo largo de casi mil años. En su vida dieciocho conoce a un niño, pero muere tras un accidente y poco después renace con su vida número diecinueve.
Sin embargo, esta vida es diferente para ella. Quiere reencontrarse con ese niño, que ya es adulto, pero también con las que fueron su madre y su hermana. Sin embargo, hace eso puede ponerlos en serios peligros.
Reparto de "Nos vemos en mi 19.ª vida"
- Shin Hye-sun como Ban Ji-eum
- Park So-yi como Ji-eum de niña
- Ahn Bo-hyun como Moon Seo-ha
- Jung Hyun-joon como Seo-ha de niño
- Ha Yoon-kyung como Yoon Cho-won
- Ki So-yoo como Cho-won de niña
- Ahn Dong-koo como Ha Do-yoon
Tráiler de "Nos vemos en mi 19.ª vida"
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