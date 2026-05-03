Netflix: la serie de trama psicológica que está atrapando a todos

La serie aborda temas sensibles con una mirada profunda, combinando elementos de drama psicológico con una narrativa que mantiene la tensión en cada episodio.

Inspirada en la producción turca Fatmagül'ün Suçu Ne?, esta adaptación logró construir una identidad propia dentro del catálogo de Netflix.

El tráiler de Alba anticipa una historia fuerte, cargada de emoción y con un desarrollo que mantiene al espectador en constante expectativa. Con una narrativa impactante y actuaciones sólidas, esta serie se posiciona como una de las más intensas disponibles en Netflix.

Reparto de "Alba"

El elenco de Alba es otro de los puntos fuertes de la producción:

Elena Rivera

Eric Masip

Álvaro Rico

Pol Hermoso

Jason Fernández

Miguel Fernández

Cada uno de los personajes aporta tensión y complejidad a una historia que no da respiro.

Tráiler de "Alba"