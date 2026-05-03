Netflix: la serie de trama psicológica que está atrapando a todos
Una serie española se convirtió en una de las más intensas por su historia cargada de drama y tensión.
El catálogo de Netflix sigue sumando producciones que generan impacto y emoción entre los espectadores. Entre las propuestas más impactantes de Netflix aparece, una serie española que combina drama, romance y una fuerte carga emocional.
Estrenada en 2021 y disponible en la plataforma desde 2022, esta producción logró captar la atención del público por su historia cruda y su desarrollo psicológico. Con un total de 13 capítulos, se convirtió en una de las opciones más recomendadas para quienes buscan relatos intensos.
La serie está protagonizada por Elena Rivera, cuya interpretación fue ampliamente destacada por la crítica y el público.
De qué trata "Alba"
La historia de Alba sigue a Alba Llorens, una joven que regresa a su ciudad natal para pasar unos días de descanso.
Sin embargo, todo cambia tras una noche que termina de la peor manera. A partir de ese momento, la protagonista inicia un camino marcado por la búsqueda de justicia, enfrentándose a situaciones límite que afectan tanto su vida personal como sus relaciones.
La serie aborda temas sensibles con una mirada profunda, combinando elementos de drama psicológico con una narrativa que mantiene la tensión en cada episodio.
Inspirada en la producción turca Fatmagül'ün Suçu Ne?, esta adaptación logró construir una identidad propia dentro del catálogo de Netflix.
El tráiler de Alba anticipa una historia fuerte, cargada de emoción y con un desarrollo que mantiene al espectador en constante expectativa. Con una narrativa impactante y actuaciones sólidas, esta serie se posiciona como una de las más intensas disponibles en Netflix.
Reparto de "Alba"
El elenco de Alba es otro de los puntos fuertes de la producción:
- Elena Rivera
- Eric Masip
- Álvaro Rico
- Pol Hermoso
- Jason Fernández
- Miguel Fernández
Cada uno de los personajes aporta tensión y complejidad a una historia que no da respiro.
Tráiler de "Alba"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario