Netflix: Orange Is the New Black, la impactante serie de drama carcelario que es un éxito mundial indiscutido

Si bien la serie tiene momentos de comedia, también profundiza en temas sensibles, mostrando distintas historias de vida y abordando problemáticas sociales desde múltiples perspectivas. Aunque toma elementos de la historia real, la trama incorpora ficción para potenciar el desarrollo de los personajes y la narrativa.

Con el paso de los años, la serie se consolidó como una de las más importantes de Netflix, manteniéndose vigente y sumando nuevas reproducciones incluso tiempo después de su estreno. El tráiler de Orange Is the New Black refleja perfectamente su esencia: una combinación de humor, drama y tensión constante.

Reparto de "Orange is the New Black"

El elenco de Orange Is the New Black es uno de los grandes pilares de su éxito:

Taylor Schilling

Kate Mulgrew

Laura Prepon

Jason Biggs

Natasha Lyonne

Michael Harney

Uzo Aduba

Danielle Brooks

Samira Wiley

Dascha Polanco

Selenis Leyva

Cada personaje aporta una historia única que enriquece el universo de la serie.

Trailer de "Orange is the New Black"