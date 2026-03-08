Netflix películas: está protagonizada por Rodrigo de la Serna y cuenta una historia emocionante
Una comedia dramática que combina momentos emotivos con situaciones divertidas que giran en torno a una amistad inesperada.
La película está protagonizada por Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez, quienes interpretan a dos personajes completamente distintos que terminan formando un vínculo tan improbable como conmovedor.
Con una duración de 1 hora y 49 minutos, la historia se inspira en la exitosa película francesa Intouchables, considerada una de las comedias dramáticas más famosas del cine europeo.
De qué trata Inseparables
La historia gira en torno a Felipe, un hombre millonario que, luego de sufrir un grave accidente, queda tetrapléjico y depende de otras personas para poder llevar adelante su vida cotidiana.
Ante esta situación, su familia decide buscar a alguien que pueda ayudarlo con sus cuidados diarios. Entre los candidatos aparece Tito, un hombre con un carácter extrovertido, descontracturado y con una forma muy particular de ver la vida.
A pesar de que en un principio parece una elección poco convencional, Tito termina convirtiéndose en el asistente personal de Felipe. Lo que comienza como una relación laboral pronto se transforma en una amistad inesperada.
A lo largo de la película, ambos personajes aprenden uno del otro: Felipe recupera el entusiasmo por disfrutar de la vida, mientras que Tito descubre nuevas oportunidades y desafíos que jamás imaginó enfrentar.
La historia combina humor, momentos emotivos y situaciones que reflejan cómo dos personas completamente distintas pueden encontrar un punto de conexión que cambia sus vidas para siempre.
Reparto de Inseparables
El elenco de la película reúne a reconocidos actores del cine y la televisión argentina:
Oscar Martínez como Felipe
Rodrigo de la Serna como Tito
Carla Peterson como Verónica
Alejandra Flechner como Ivonne
Flavia Palmiero como Sofía
Rita Pauls como Elisa
Franco Masini como Bautista
Las actuaciones de Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez son uno de los puntos más destacados del film, logrando construir una química en pantalla que sostiene toda la historia.
Tráiler de Inseparables
