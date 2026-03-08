Netflix películas: está protagonizada por Rodrigo de la Serna y cuenta una historia emocionante

A lo largo de la película, ambos personajes aprenden uno del otro: Felipe recupera el entusiasmo por disfrutar de la vida, mientras que Tito descubre nuevas oportunidades y desafíos que jamás imaginó enfrentar.

La historia combina humor, momentos emotivos y situaciones que reflejan cómo dos personas completamente distintas pueden encontrar un punto de conexión que cambia sus vidas para siempre.

Reparto de Inseparables

El elenco de la película reúne a reconocidos actores del cine y la televisión argentina:

Oscar Martínez como Felipe

Rodrigo de la Serna como Tito

Carla Peterson como Verónica

Alejandra Flechner como Ivonne

Flavia Palmiero como Sofía

Rita Pauls como Elisa

Franco Masini como Bautista

Las actuaciones de Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez son uno de los puntos más destacados del film, logrando construir una química en pantalla que sostiene toda la historia.

Tráiler de Inseparables