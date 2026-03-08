Netflix: la serie mexicana con una historia de comedia y romance imperdible
Protagonizada por Diego Klein y Ana González Bello, irrumpió en la plataforma el 1 de enero del 2026. De qué trata y cuántos episodios tiene.
El auge de las series latinoamericanas sigue creciendo en 2026, consolidándose como protagonistas del streaming global. Plataformas como Netflix y HBO apuestan por historias nuevas y atrapante, que combinan emoción, humor y suspenso, captando a audiencias de todo el mundo de forma inmediata.
Entre los lanzamientos más destacados se encuentra “Amor de oficina”, una comedia romántica mexicana que, desde su estreno el 1 de enero, se convirtió en tendencia por su narrativa y protagonistas de primer nivel. Con dirección de Nadia Ayala y los hermanos Sariñana, la serie presenta ocho episodios repletos de giros inesperados que mantienen al público enganchado.
De qué trata "Amor de oficina"
La serie sigue la historia de dos personajes opuestos: una empleada ambiciosa y el hijo del dueño de una empresa textil. Ambos compiten por destacar en la compañía y ganarse el puesto más alto, enfrentándose a retos, estrategias y conflictos internos que ponen a prueba sus límites.
Entre disputas y planes para avanzar en sus carreras, surge un vínculo inesperado que mezcla romance y tensión, complicando sus metas profesionales y el clima laboral. Con toques de humor y escenas intensas, cada episodio de 35 minutos mantiene la atención del espectador.
Reparto de "Amor de oficina"
Gran parte del éxito de “Amor de oficina” se debe al elenco destacado que lo compone, con actores de experiencia que dan vida a personajes únicos:
- Diego Klein como Mateo
- Ana González Bello como Graciela
- Martha Reyes como Mariel
- Paola Fernández como Larissa
- Alexis Ayala como Don Enrique
- Nicolás de Llaca como Víctor
- Marco León como Bobby
- Fernando Memije como Lalo
Tráiler de "Amor de oficina"
