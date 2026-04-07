Netflix Hecho en Argentina 2026-2027: todos los estrenos que se vienen
Netflix anunció las nuevas series y películas de producción argentina para 2026 y 2027. Conocé los estrenos exclusivos que llegarán a la plataforma.
La plataforma de streaming Netflix reveló sus próximas producciones locales para los años 2026 y 2027. Con la inauguración de sus nuevas oficinas en Buenos Aires, la empresa refuerza su compromiso con la industria audiovisual nacional, apostando por grandes figuras, historias atrapantes y una inversión que promete potenciar nuestro cine.
Las grandes películas argentinas que se estrenarán en Netflix
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El cine nacional toma un rol protagónico en la nueva grilla, reuniendo a actores y directores de primerísimo nivel. Entre los largometrajes más destacados se encuentran:
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El nuevo thriller de Santiago Mitre: El reconocido director de "Argentina, 1985" prepara una nueva historia coescrita con Mariano Llinás. Llegará en 2027 y estará protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani.
Lo dejamos acá: En la segunda mitad de 2026, Ricardo Darín regresa a la pantalla junto a Diego Peretti bajo la dirección de Hernán Goldfrid, encarnando a un psicoanalista con un método muy particular.
Felicidades: A fin de año se estrenará la esperada adaptación audiovisual de la exitosa obra teatral, con Adrián Suar y Griselda Siciliani, bajo la estricta dirección de Álex de la Iglesia.
Risa y la cabina del viento: La espectacular película de Juan Cabral, rodada íntegramente en los paisajes de Tierra del Fuego, arribará al catálogo luego de su proyección en los cines.
Todas las series nacionales confirmadas para 2026 y 2027
La identidad y la cultura local se verán reflejadas en múltiples formatos, abarcando desde dramas carcelarios y comedias de corta duración, hasta atrapantes biopics y thrillers literarios:
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Envidiosa: El fenómeno arrollador llega a su fin con el gran estreno de su cuarta y última temporada este 29 de abril.
En el barro: El universo carcelario se expande con una tercera temporada que traerá de regreso a Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere.
El Eternauta: La aclamada serie avanza firme y su segunda temporada se encuentra en una etapa de desarrollo muy avanzada.
Moria: Una imperdible serie de ficción inspirada en la vida de la icónica diva, protagonizada por Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Tiene estreno confirmado para el 14 de agosto.
Mis muertos tristes: Miniserie basada en los escalofriantes cuentos de Mariana Enriquez, dirigida por Pablo Larraín y encabezada por Mercedes Morán.
Gordon: Un thriller de máxima tensión protagonizado por Rodrigo de la Serna, basado en la atrapante novela de Marcelo Larraquy.
Carísima: El novedoso formato de serie corta de la plataforma: contará con 10 episodios de apenas 10 minutos enfocados en la vida de Caro Pardíaco.
Apuestas para 2027: La plataforma ya confirmó la llegada de Tiempo al tiempo (creación de Sebastián Ortega); El Ruso (miniserie con el Chino Darín); Crimen desorganizado (con Celeste Cid y Martín Bossi); una serie animada de Mafalda (bajo la órbita de Juan José Campanella); y la ficción distópica El futuro es nuestro.
Documentales impactantes que arriban a Netflix
La empresa de entretenimiento también pondrá la lupa sobre ídolos populares, casos policiales emblemáticos y figuras inolvidables del espectáculo argentino:
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Yiya Murano, Muerte a la hora del té: El oscuro caso policial desembarca en el catálogo el próximo 23 de abril.
Dibu Martínez, El pibe que ataja el tiempo: Una emotiva cinta que mezcla testimonios inéditos y dibujos animados sobre el máximo héroe del arco de la Selección.
Fito Páez, El mundo cabe en una canción: Un documental sumamente íntimo sobre el histórico músico rosarino, dirigido por Matías Gueilburt.
Perfecta, La voz de Silvina Luna: Un retrato emotivo y conmovedor, con material totalmente inédito, sobre los últimos años de la querida modelo y actriz.
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