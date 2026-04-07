Netflix Hecho en Argentina 2026-2027: todos los estrenos que se vienen

Envidiosa: El fenómeno arrollador llega a su fin con el gran estreno de su cuarta y última temporada este 29 de abril.

En el barro: El universo carcelario se expande con una tercera temporada que traerá de regreso a Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere.

El Eternauta: La aclamada serie avanza firme y su segunda temporada se encuentra en una etapa de desarrollo muy avanzada.

Moria: Una imperdible serie de ficción inspirada en la vida de la icónica diva, protagonizada por Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Tiene estreno confirmado para el 14 de agosto.

Mis muertos tristes: Miniserie basada en los escalofriantes cuentos de Mariana Enriquez, dirigida por Pablo Larraín y encabezada por Mercedes Morán.

Gordon: Un thriller de máxima tensión protagonizado por Rodrigo de la Serna, basado en la atrapante novela de Marcelo Larraquy.

Carísima: El novedoso formato de serie corta de la plataforma: contará con 10 episodios de apenas 10 minutos enfocados en la vida de Caro Pardíaco.