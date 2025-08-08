Netflix: la película más romántica de España en la que brilla Maxi Iglesias

En la encantadora ciudad de Cusco, la historia enfrenta las vidas contrapuestas de un arquitecto y una artista, cuyo encuentro provoca una mirada totalmente distinta sobre sus destinos. Salvador Campodónico es un joven empresario español al frente de la principal corporación hotelera del país; para su primer emprendimiento fuera de España, la firma decide desembarcar en Cusco.