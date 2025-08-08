Netflix: la película más romántica de España en la que brilla Maxi Iglesias
Netflix vuelve a apostar por las series y películas españolas y esta vez lo hace con una emotiva película romántica filmada en un escenario ideal.
Netflix renueva su apuesta por el mejor catálogo de series y películas españolas e incorpora a su oferta una emotiva cinta romántica protagonizada por Maxi Iglesias, titulada Hasta que nos volvamos a encontrar. La plataforma no deja de invertir en producciones propias y esta vez eligió Perú como uno de los escenarios clave.
En la encantadora ciudad de Cusco, la historia enfrenta las vidas contrapuestas de un arquitecto y una artista, cuyo encuentro provoca una mirada totalmente distinta sobre sus destinos. Salvador Campodónico es un joven empresario español al frente de la principal corporación hotelera del país; para su primer emprendimiento fuera de España, la firma decide desembarcar en Cusco.
Allí, entre calles y paisajes místicos, Salvador se cruza con Ariana, una mochilera aventurera que vive sin ataduras —un contraste perfecto que dispara la trama y pone en jaque las prioridades de ambos.
De qué trata "Hasta que nos volvamos a encontrar"
La película española Hasta que nos volvamos a encontrar narra la historia de Salvador Campodónico, un joven y exitoso empresario cuya familia lidera la corporación hotelera más importante de toda España. Para concretar su primer proyecto fuera del país, decide instalarse frente a una de las joyas turísticas más imponentes del mundo: Cusco, conocido como el ombligo del mundo.
En este escenario único, Salvador conoce a Ariana, una mochilera intrépida que vive con absoluta libertad y sin ataduras, llevando una vida completamente distinta a la de él. Entre paisajes históricos, tradiciones milenarias y choques de personalidad, su vínculo estará marcado por momentos de atracción y desencuentro.
Ambos descubrirán que, aunque sus mundos parecen incompatibles, el destino puede unirlos de maneras inesperadas, impulsándolos a replantear lo que realmente quieren para sus vidas y a valorar la magia de los encuentros que cambian el rumbo.
Reparto de "Hasta que nos volvamos a encontrar"
- Maxi Iglesias
- Stephanie Cayo
- Wendy Ramos
Tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar"
