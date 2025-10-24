Netflix series: es una de las producciones más vistas y que todos siguen eligiendo

Lidia viene de un mundo lleno de peligros y delitos, pero busca empezar de cero trabajando como operadora en una de las compañías telefónicas más reconocidas del país. Ángeles soporta maltrato físico por parte de su marido, mientras que Carlota lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Por su parte, Marga, una joven proveniente del interior, se muda a la capital con la ilusión de cumplir sus metas.

Juntas, estas cuatro mujeres se apoyan mutuamente y enfrentan los desafíos de sus vidas, mostrando cómo la amistad y la solidaridad pueden ayudar a superar cualquier obstáculo.

Reparto de "Las chicas del Cable"

Blanca Suárez

Yon González

Ana Fernández García

Maggie Civantos

Trailer de "Las chicas del Cable"