Netflix series: es una de las producciones más vistas y que todos siguen eligiendo
La icónica serie española de época que se convirtió en la más vista de la historia, reconocida por la crítica y ganadora de múltiples premios.
Netflix cuenta con uno de los mejores catálogos de series, y un claro ejemplo es la serie española de época más vista de la historia: Las chicas del Cable. Ambientada en el Madrid de los años 20, sigue a cuatro mujeres que llegan a la capital para trabajar como operadoras en la centralita de la única compañía de telefonía.
Entre desafíos, llamadas y cambios, descubren cómo sus vidas comienzan a transformarse.
Celos, traiciones, amor, amistad y éxito marcan la historia de Lidia, Carlota, Marga y Ángeles, mientras luchan por la independencia que la sociedad les niega y aprenden juntas lo que significa alcanzar la verdadera libertad.
De qué trata "Las chicas del Cable"
La serie española Las chicas del Cable, ambientada en el Madrid de los años 20, narra la historia de cuatro mujeres provenientes de diferentes rincones del país. Todas llegan a la capital tras ser contratadas como operadoras de la centralita de la única compañía de telefonía de la ciudad.
Rodeadas de un ambiente de modernidad y progreso, las protagonistas enfrentan celos, traiciones y envidia, pero también viven momentos de éxito, amistad y amor mientras recorren el camino hacia la realización de sus sueños.
Lidia viene de un mundo lleno de peligros y delitos, pero busca empezar de cero trabajando como operadora en una de las compañías telefónicas más reconocidas del país. Ángeles soporta maltrato físico por parte de su marido, mientras que Carlota lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Por su parte, Marga, una joven proveniente del interior, se muda a la capital con la ilusión de cumplir sus metas.
Juntas, estas cuatro mujeres se apoyan mutuamente y enfrentan los desafíos de sus vidas, mostrando cómo la amistad y la solidaridad pueden ayudar a superar cualquier obstáculo.
Reparto de "Las chicas del Cable"
- Blanca Suárez
- Yon González
- Ana Fernández García
- Maggie Civantos
Trailer de "Las chicas del Cable"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario