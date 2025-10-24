Netflix: la producción española basada en un crimen difícil de resolver

A medida que avanzan las pruebas y los testimonios, la verdad sale a la luz y nada es lo que parece. Lo que comenzó como una historia de amor termina convirtiéndose en un caso policial lleno de traición, manipulación y deseo de venganza. No podes no engancharte desde el primer minuto.

Reparto de "La viuda negra"

Ivana Baquero

Carmen Machi

Tristán Ulloa

Áxel Gadea

Pepe Ocio

Joel Sánchez

Pedro Casablanc

Trailer de "La viuda negra"