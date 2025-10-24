Netflix: la producción española basada en un crimen difícil de resolver
En poco tiempo, esta película se convirtió en una de las más vistas de Netflix y demuestra, una vez más, el poder del cine español para contar historias que dejan sin aliento.
Netflix sigue apostando fuerte por el contenido español y esta vez sorprendió con una película que arrasó en reproducciones. Se trata de una producción del 2025 creada por el mismo equipo detrás de El caso Asunta, que logró cautivar a miles de espectadores con su mezcla de drama, intriga y crimen real.
La historia tiene como eje a una mujer aparentemente perfecta, pero detrás de su imagen tranquila se esconde un oscuro secreto. Cuando su esposo aparece asesinado, la investigación policial comienza a desenredar una trama llena de engaños, pasiones y mentiras que revelan una doble vida inesperada.
Basada en hechos reales, La viuda negra revive el famoso caso conocido como la “viuda negra de Patraix”, que conmocionó a España en 2017. El guion combina el suspenso con una reconstrucción minuciosa del crimen, logrando que el espectador se mantenga atrapado hasta el final.
De qué trata "La viuda negra"
En agosto de 2017, en un estacionamiento de Valencia, la policía encuentra el cuerpo de un hombre brutalmente apuñalado siete veces. Todo indica que se trata de un crimen pasional, pero la investigación pronto da un giro inesperado.
El Grupo de Homicidios, liderado por una inspectora veterana, empieza a sospechar de Maje, la joven viuda del fallecido. Su comportamiento sereno y su apariencia amable no encajan con el perfil de una asesina, lo que genera aún más dudas y tensión entre los investigadores.
A medida que avanzan las pruebas y los testimonios, la verdad sale a la luz y nada es lo que parece. Lo que comenzó como una historia de amor termina convirtiéndose en un caso policial lleno de traición, manipulación y deseo de venganza. No podes no engancharte desde el primer minuto.
Reparto de "La viuda negra"
-
Ivana Baquero
-
Carmen Machi
-
Tristán Ulloa
-
Áxel Gadea
-
Pepe Ocio
-
Joel Sánchez
-
Pedro Casablanc
Trailer de "La viuda negra"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario