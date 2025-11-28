Netflix series: la producción que cuenta la historia de uno de los máximos ídolos argentinos

La historia muestra de cerca su ascenso meteórico, su relación con el público, los sacrificios detrás del éxito, los vínculos personales que lo acompañaron en el camino y cómo logró convertirse en un ícono nacional. Al mismo tiempo, la película retrata los momentos más sensibles de su carrera y de su vida privada, llevando al espectador por un recorrido emotivo que combina alegría, nostalgia y lágrimas.

Reparto de "El potro, lo mejor del amor"

La película cuenta con un elenco destacado que logra transmitir la intensidad de la vida del artista y de quienes lo rodearon:

Rodrigo Romero como Rodrigo Bueno

Florencia Peña como Beatriz Olave

Fernán Mirás como José Luis Gozalo

Malena Sánchez como Patricia Pacheco

Jimena Barón como Marixa Balli

Diego Cremonesi como Ángel

Daniel Aráoz como Eduardo Bueno

Matías Silva como Ulises Bueno

Cada interpretación suma profundidad y emoción a una historia que ya de por sí toca fibras sensibles en el público argentino.

Trailer de "El potro, lo mejor del amor"