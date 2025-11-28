Netflix series: la producción que cuenta la historia de uno de los máximos ídolos argentinos
Con una historia emotiva y cargada de momentos que marcan a cualquier espectador, esta película biográfica se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los usuarios.
La producción, que despierta pasiones desde su estreno, revive la vida, el carisma y el fenómeno cultural del cantante cordobés que conquistó al país entero. Con una mezcla perfecta entre música, drama y emoción, el film logra destacarse entre las series y películas del catálogo y promete ser uno de los títulos más comentados del mes.
Dirigida por Lorena Muñoz —la misma cineasta detrás de la exitosa “Gilda, no me arrepiento de este amor”— esta película argentina se ganó el reconocimiento de la crítica y de los espectadores por su sensibilidad, su ritmo narrativo y su capacidad para retratar sin filtros el ascenso, la lucha y la caída de un artista inolvidable.
Estrenada este 2025 en la plataforma, la producción tiene una duración de 2 horas y es considerada por muchos usuarios como una de las entregas biográficas más fuertes y emotivas del año.
De qué trata "El potro, lo mejor del amor"
La película cuenta la historia de Rodrigo Bueno, conocido simplemente como El Potro, una figura que marcó un antes y un después dentro de la música popular argentina. Con una personalidad magnética, juventud arrolladora y una voz que se volvió inconfundible, el cantante cordobés conquistó al público con su estilo, su energía y su romanticismo.
El film sigue su vida desde los primeros pasos en la música tropical, pasando por el dolor que significó una tragedia familiar que lo marcó profundamente, hasta su decisión de volcar toda su pasión al cuarteto, el ritmo que llevaba en la sangre.
La historia muestra de cerca su ascenso meteórico, su relación con el público, los sacrificios detrás del éxito, los vínculos personales que lo acompañaron en el camino y cómo logró convertirse en un ícono nacional. Al mismo tiempo, la película retrata los momentos más sensibles de su carrera y de su vida privada, llevando al espectador por un recorrido emotivo que combina alegría, nostalgia y lágrimas.
Reparto de "El potro, lo mejor del amor"
La película cuenta con un elenco destacado que logra transmitir la intensidad de la vida del artista y de quienes lo rodearon:
Rodrigo Romero como Rodrigo Bueno
Florencia Peña como Beatriz Olave
Fernán Mirás como José Luis Gozalo
Malena Sánchez como Patricia Pacheco
Jimena Barón como Marixa Balli
Diego Cremonesi como Ángel
Daniel Aráoz como Eduardo Bueno
Matías Silva como Ulises Bueno
Cada interpretación suma profundidad y emoción a una historia que ya de por sí toca fibras sensibles en el público argentino.
Trailer de "El potro, lo mejor del amor"
