Netflix series: la saga que generó maratones desde su estreno y sigue siendo un éxito

Las series de temática apocalíptica suelen ser de nicho, pero esta serie rompió ese molde desde su estreno en 2010. Primero conquistó a la audiencia televisiva y luego se convirtió en una de las propuestas de terror más valoradas dentro de Netflix, donde ya está disponible completa. Su relato crudo, cargado de suspenso y acción, la posiciona entre las historias más intensas del género.