Netflix series: la saga que generó maratones desde su estreno y sigue siendo un éxito
Con una historia intensa y más de una década de trayectoria, esta producción se mantiene como la favorita de muchos.
Netflix continúa consolidándose como líder mundial del streaming, y dentro de su amplio catálogo hay una serie que, pese a sus 11 temporadas y más de 150 episodios, sigue siendo una de las favoritas de los suscriptores. Considerada una de las producciones más impactantes de los últimos 15 años, esta ficción se transformó en un fenómeno global del género zombie.
Las series de temática apocalíptica suelen ser de nicho, pero esta serie rompió ese molde desde su estreno en 2010. Primero conquistó a la audiencia televisiva y luego se convirtió en una de las propuestas de terror más valoradas dentro de Netflix, donde ya está disponible completa. Su relato crudo, cargado de suspenso y acción, la posiciona entre las historias más intensas del género.
De qué trata "The Walking Dead"
La serie está catalogada en Netflix como no apta para menores, debido a sus escenas fuertes, lenguaje adulto y altos niveles de violencia explícita. La trama combina acción, drama y suspenso en un equilibrio perfecto, lo que explica su permanencia entre las favoritas del público incluso después de tantos años.
Según la sinopsis oficial de la plataforma, The Walking Dead sigue la historia de un grupo de sobrevivientes que, en el inicio de un apocalipsis zombie, intenta proteger lo que queda de humanidad:
“En el alba de un apocalipsis zombi, los sobrevivientes se aferran a la esperanza de la humanidad uniéndose para librar una batalla por su supervivencia”.
Con 150 episodios repartidos en 11 temporadas, esta producción se convirtió en una de las ficciones más extensas del catálogo, y aun así logra mantener el ritmo, las sorpresas y la tensión constante a lo largo de toda la historia.
Reparto de "The Walking Dead"
Andrew Lincoln como Rick Grimes
Jon Bernthal como Shane Walsh
Sarah Wayne Callies como Lori Grimes
Laurie Holden como Andrea
Jeffrey DeMunn como Dale Horvath
Steven Yeun como Glenn Rhee
Chandler Riggs como Carl Grimes
Emma Bell como Amy
Norman Reedus como Daryl Dixon
Trailer de "The Walking Dead"
