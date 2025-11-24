Netflix: la serie que narra la historia de una ciudad donde los bebés nacían con deformidades
Basada en hechos reales, esta producción británica de solo cuatro capítulos se posiciona entre las mejores del 2025 y se convirtió en una de las más comentadas.
Su trama, tan cruda como necesaria, expone uno de los mayores escándalos ambientales del Reino Unido y la lucha de un grupo de madres por justicia. Con un tono íntimo, doloroso y profundamente humano, la serie logró captar la atención de miles de suscriptores que la destacan por su sensibilidad y por la forma directa en la que muestra las consecuencias de la contaminación y la negligencia institucional. Desde su estreno, no ha parado de sumar reproducciones, valoraciones positivas y comentarios que resaltan su enorme peso emocional.
De qué trata "Ciudad tóxica"
La miniserie Ciudad tóxica se inspira en un caso real que marcó a toda una comunidad. La historia se centra en un grupo de madres que, tras el nacimiento de numerosos bebés con deformidades en sus extremidades, decide iniciar una batalla judicial para revelar la verdad detrás de uno de los peores episodios de contaminación del Reino Unido.
A lo largo de los capítulos, la serie expone cómo la mala gestión y el manejo irresponsable de residuos tóxicos generaron consecuencias devastadoras para las familias afectadas. La producción muestra el dolor, la impotencia y la fuerza con la que estas mujeres enfrentaron a las autoridades para exigir que los responsables respondieran por el daño causado.
"Ciudad tóxica" retoma el famoso caso de los residuos tóxicos de Corby, uno de los mayores escándalos ambientales del país. La trama reconstruye de manera minuciosa la lucha social y legal que buscó demostrar la relación entre la contaminación industrial y los múltiples nacimientos con defectos congénitos en la zona.
Reparto de "Ciudad tóxica"
-
Jodie Whittaker como Susan McIntyre
-
Aimee Lou Wood como Tracey Taylor
-
Claudia Jessie como Maggie Mahon
-
Karla Crome como Pattie Walker
-
Robert Carlyle como Sam Hagen
-
Brendan Coyle como Roy Thomas
-
Rory Kinnear como Des Collins
-
Joe Dempsie como Derek Mahon
Trailer de "Ciudad tóxica"
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario