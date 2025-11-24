Netflix: la serie que narra la historia de una ciudad donde los bebés nacían con deformidades

Su trama, tan cruda como necesaria, expone uno de los mayores escándalos ambientales del Reino Unido y la lucha de un grupo de madres por justicia. Con un tono íntimo, doloroso y profundamente humano, la serie logró captar la atención de miles de suscriptores que la destacan por su sensibilidad y por la forma directa en la que muestra las consecuencias de la contaminación y la negligencia institucional. Desde su estreno, no ha parado de sumar reproducciones, valoraciones positivas y comentarios que resaltan su enorme peso emocional.