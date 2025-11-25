Netflix películas: el film que tiene una historia romántica que emociona y atrapa
Entre los estrenos más comentados del año, una producción turca se convirtió en una de las películas más vistas gracias a su mezcla de romance, drama y una química irresistible entre sus protagonistas.
Con una trama que conmueve desde el inicio, busca posicionarse como uno de los grandes éxitos del 2025 dentro del género. Esta historia, que llegó al catálogo a comienzos de año, escaló rápidamente en los rankings de Argentina y el mundo y conquistó a los fanáticos de los romances modernos. Sus paisajes, su dinámica entre protagonistas y un relato que combina emoción con frescura hicieron que miles de usuarios la recomendaran en redes sociales.
De qué trata "Tras el viento"
“Tras el viento” es una de las películas románticas más exitosas de Netflix en 2025 y propone un relato tan atractivo como emotivo. La trama sigue a Asli Mansoy (Hande Erçel) y Ege Arduç (Baris Arduç), dos personas completamente opuestas que, sin buscarlo, se convierten en herederos de la misma empresa familiar.
Ella es una empresaria meticulosa, comprometida con su carrera y acostumbrada al control. Él, en cambio, es un surfista sin trabajo estable, libre, espontáneo y con una visión de vida muy distinta. A partir de esta inesperada unión, ambos se ven obligados a trabajar juntos para sacar adelante la empresa, lo que desencadena discusiones, acercamientos y un vínculo que comienza a transformarse.
La convivencia y los roces laborales revelan lo que realmente tienen en común, y el film desarrolla esa tensión romántica que crece de manera natural hasta volverse el corazón de la historia. Con apenas 1 hora y 35 minutos, la película logra emocionar sin caer en lugares comunes y mantiene un ritmo que atrapa desde el primer momento.
Reparto de "Tras el viento"
Hande Erçel como Asli Mansoy
Baris Arduç como Ege Arduç
Baris Aytac como Yaman
Olimpia Ahenk como Sirma
Gözde Mutluer como Yasemin
Serhat Nalbantoglu como Nazmi
Ahmet Saraçoglu como Arif
Trailer de "Tras el viento"
