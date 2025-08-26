Netflix: un drama coreano que recién llega y promete ser uno de las más vistos
Un estreno surcoreano llegó para sacudir el catálogo de Netflix. Con solo cinco capítulos, esta serie se perfila como una de las más comentadas del año.
Netflix sigue ampliando su catálogo con propuestas internacionales que conquistan rápidamente al público. Esta vez, la plataforma apostó por una producción surcoreana que combina drama, comedia y escenas subidas de tono, logrando captar la atención de los fanáticos del género.
Se trata de una miniserie que, con apenas cinco episodios, promete un verdadero escándalo. El relato, ambientado en los años 80, expone las luces y sombras de la industria cinematográfica surcoreana de la época, marcada por el poder masculino y por producciones que rompieron barreras de censura. Con un estilo provocador, esta propuesta ya figura entre lo más visto del catálogo.
Septiembre es un mes clave para ponerse al día con los estrenos de Netflix, y este drama coreano llega en el momento justo: una historia intensa, cargada de polémica y pasión, perfecta para maratonear en pocos días. Desde su lanzamiento, la serie generó debate por la crudeza con la que aborda el detrás de escena del cine y la lucha de las mujeres en un ambiente dominado por hombres.
De qué trata Aema
Estrenada el 22 de agosto de 2025, Aema se inspira en el escándalo real que provocó la película erótica Madame Aema en Corea del Sur en la década de 1980. La trama sigue a dos amigas, Hui-ran (Lee Hanee) y Joo-ae (Bang Hyo-rin), que deciden involucrarse en la filmación de la cinta más atrevida de su tiempo.
A medida que avanza la producción, la obra provoca censura oficial, pero también logra un éxito arrollador en taquilla, desafiando las reglas establecidas y mostrando cómo el arte puede cuestionar a toda una sociedad. La serie, dirigida por Lee Hae-young, recrea la atmósfera de Chungmuro, el corazón del cine coreano de aquellos años.
Reparto de Aema
-
Lee Hanee como Jeong Hui-ran
Bang Hyo-rin como Shin Joo-ae
Jin Sun-kyu como Ku Jung-ho
Cho Hyun-chul como Kwak In-u
Hyun Bong-sik como Heo Hyeok
Trailer de Aema
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario