Netflix: el crudo documental sobre los secretos de los Boy Scouts que es tendencia

Como se mencionó, la producción destapa que se suman 82 mil denuncias de abuso por parte de menores de edad, pero también ofrece una detallada revisión de las repercusiones que estos casos produjeron en las víctimas y en la sociedad estadounidense.

"Sobrevivientes, informantes y expertos relatan los casos de abuso sexual que los Boy Scouts de Estados Unidos encubrieron durante décadas y su devastador impacto", resume la sinopsis oficial de la plataforma de películas, series y documentales.

Otro detalle técnico no menor sobre "Scouts Honor: los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU." es que dura 94 minutos y desde el 6 de septiembre, ya se encuentra disponible en la plataforma.

Cabe mencionar que en 2021, los "Boy Scouts of America" emitieron un comunicado para expresarse sobre las secuelas de los abusos sexuales en sus integrantes y pidieron disculpas. Sin embargo, este documental asegura que la organización pudo haber intentado ocultar todos los delitos, ya que no son daños morales, sino que serían delitos sistemáticos.

En este sentido, los "Boy Scouts of America" indemnizarán con 850 millones de dólares a las más de 82 mil personas que promueven la demanda por abuso sexual contra la institución. Todavía resta saber lo que destará el estreno de "Scouts Honor: los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU.".

Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America | Official Trailer | Netflix