Netflix: las series y películas que se estrenan en septiembre

Los documentales que se estrenan en Netflix presentan una increíble variedad de temas entre los que este mes se destacan "¿Quién mató a Jill Dando?" y "Encuentros", una docuserie sobre avistamientos de OVNIs.

Además, para los amantes del Anime, Netflix suma a su plataforma ocho contenidos de Naruto a partir del viernes 1 de septiembre. Este mismo día también se estrenan cuatro películas de "One Piece", basada en el legendario manga de Eiichiro Oda.

Dentro del contenido argentino destacado, el 8 de septiembre Netflix suma a su catálogo una película que fue icono del cine argentino: "Caballos salvajes", con Héctor Alterio, Federico Luppi, Leo Sbaraglia, Fernán Mirás, Cecilia Dopazo y Daniel Kuznieck.

Caballos Salvajes.jpg

Netflix: las series que se estrenan en septiembre 2023

- El amor es ciego: Después del altar - Temporada 4 (1/9/2023) Un año después de su experiencia en las cabinas, los participantes de la temporada comparten novedades mientras se preparan para un épico juego.

- (Des)encanto: Parte 5 (1/9/2023) Para salvar a Dreamland de la ira de la reina Dagmar, Bean debe vencer a su madre y eludir una profecía que predice que matará a la persona que ama.

- ¿Quién es la loba? (3/9/2023) Reallity. Todos están buscando el amor verdadero, pero entre las mujeres se esconde la «loba»: una saboteadora que solo está fingiendo enamorarse.

- Hermanos milagrosos: Temporada 1 (6/9/2023) Un endeudado escritor en ciernes forja un vínculo con un joven amnésico que tiene una habilidad muy especial. Juntos, lucharán contra la injusticia.

- Tribunal implacable (6/9/2023) Una testaruda fiscal y un expsiquiatra infantil trabajan juntos a regañadientes para resolver crímenes contra mujeres y niños.

- Top Boy: Temporada 3 (7/9/2023) Sully toma las riendas y obliga a Dushane a retirarse con su parte, pero un nuevo orden trae nuevos desafíos, amenazas y consecuencias...

- Mi querida niña (7/9/2023) El misterio detrás de una mujer que se escapa de su cautiverio dirige a los investigadores a la horrible verdad sobre un caso sin resolver años atrás.

- Un lugar para soñar: Temporada 5 (7/9/2023) Mel se adapta a un ritmo de vida diferente, Jack busca expandirse, y todo Virgin River enfrenta nuevos desafíos entre secretos que se develan.

Un lugar para soñar Temporada 5.jpg

- Tu tiempo llama (8/9/2023) Una mujer en duelo mágicamente viaja en el tiempo a 1998, donde conoce a un hombre que se parece mucho a su amado fallecido.

- Selling The OC: Temporada 2 (8/9/2023)Los agentes tratan de mantenerse enfocados mientras tantean el terreno inmobiliario, conocen a una posible colega y enfrentan rumores polémicos.

- El cuerpo en llamas (8/9/2023) Hallan a un policía muerto, con el cuerpo calcinado. Las sospechas recaen sobre dos agentes: su novia y el amante de ella. Inspirada en hechos reales.

- Glow Up: Temporada 5 (12/9/2023) Un nuevo grupo de talentosos artistas del maquillaje compiten por una oportunidad profesional en este reality show lleno de color y creatividad.

- Tapie (13/9/2023) Un hombre profundamente ambicioso de la clase trabajadora se convierte en una de las figuras públicas más controvertidas de Francia: Bernard Tapie.

- Surviving Summer: Temporada 2 (15/9/2023) Mientras Summer entrena con sus amigos para el torneo nacional, una nueva rival aparece y la desafía tanto en el agua como en los asuntos del corazón.

- Club Estambul: Parte 3 (15/9/2023) Una mujer sola cría a su hija en el Club Estambul con ayuda de su madre, pero la pérdida y la traición pondrán a prueba sus relaciones.

- Sex Education: Temporada 4 (21/9/2023) Ahora que Maeve está en EE. UU. y Moordale cerró sus puertas, Otis debe hallar su camino en Cavendish. Pero esta vez, no es el único terapeuta sexual.

Sex Education Temporada 4.jpg

- Scissor Seven: Temporada 4 (21/9/2023) Después de una intensa batalla, Seven vuelve para defender a Isla Pollo y sus amigos de otro ataque de los asesinos de las sombras.

- El amor es ciego: Temporada 5 (22/9/2023 - 29/9/2023 ) Con la esperanza de encontrar el amor, un nuevo grupo de personas solteras trata de establecer una conexión verdadera sin verse cara a cara.

- Castlevania: Nocturno (28/9/2023) Francia, 1792. De los showrunners Kevin Kolde («Castlevania») y Clive Bradley («Atrapados»), llega una nueva serie animada del universo de Castlevania.

- El plan del diablo (Próximamente) En esta competencia de inteligencia, los concursantes se enfrentan en juegos donde demostrarán su astucia y estrategia para llevarse un gran premio.

- La canción de los bandidos (Próximamente) En Gando, una tierra sin ley, unos bandidos lo arriesgan todo para proteger su preciada patria y a sus seres queridos, aunque eso les cueste la vida.

Netflix: películas que se estrenan en septiembre 2023

- Final feliz (1/9/2023) Luna y Mink están casados y felices. Pero el vínculo entre ambos se pone a prueba cuando ella sugiere incluir a una tercera persona en su vida sexual.

- Un día y medio (1/9/2023) En un intento desesperado por reencontrarse con su hija, un hombre armado irrumpe en el centro médico donde trabaja su exesposa y la secuestra.

- Ehrengard: El arte de la seducción (14/9/2023) Un experto en amor termina involucrado en un escándalo —y en un romance inesperado— al enseñarle estrategias de seducción al hijo de la gran duquesa.

Ehrengard El arte de la seducción.jpg

- Érase una vez un asesinato (14/9/2023) Cuando asiste al baile real con Cenicienta, Caperucita Roja de pronto se ve envuelta en un misterio. ¿Podrá resolverlo antes de la medianoche?

- La probabilidad estadística del amor a primera vista (15/9/2023) Dos extraños se enamoran durante un vuelo a Londres, pero se pierden el rastro. Encontrarse de nuevo es imposible. ¿Podrá el amor ganarle al destino?

La probabilidad estadística del amor a primera vista.jpg

- Chicago (15/9/2023) Roxie Hart es una ama de casa aburrida cuya ambición de fama la lleva a la cárcel. Por suerte, su astuto abogado sabe manipular la situación.

- Flow callejero 2 (27/9/2023) En medio de un círculo de traiciones, venganza y violencia, los hermanos Traoré siguen luchando por un futuro mejor en un suburbio sórdido de París.

- La fantasía del Oskar (28/9/2023) Dos cineastas quieren hacer la película de sus sueños para conseguir el primer Oskar filipino. Pero esta decisión audaz tiene un precio muy alto.

- Amor dentro del presupuesto (28/9/2023) Una cajera y un empaquetador de supermercado viven felices a pesar de los desafíos en un mundo en el que nada es gratis.

- Nowhere (29/9/2023) Después de huir de un país totalitario y devastado, una mujer embarazada debe sobrevivir atrapada en un contenedor en medio del mar.

- Voluntad (29/9/2023) Dos policías se debaten entre la colaboración y la resistencia mientras navegan por la Amberes ocupada por los nazis durante la II Guerra Mundial.

- La maravillosa historia de Henry Sugar (Próximamente) Una entrañable historia de Roald Dahl sobre un hombre rico que se entera de la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y se propone dominar esa habilidad para hacer trampas en el juego.

Netflix: nuevos documentales para ver

Encuentros.png

- Predadores (6/9/2023)

Descubre el mundo a través de los ojos de guepardos, osos polares y varios de los depredadores más feroces del planeta en su lucha por sobrevivir.

- Misiones de espionaje (8/9/2023)

Agentes del MI6 hasta la CIA revelan datos sobre el espionaje, las campañas de la Guerra Fría y los golpes de Estado por parte de personal encubierto.

- Michelle Wolf: It's Great to Be Here (12/9/2023)

Un nuevo especial de stand up de la comediante, guionista, productora y presentadora Michelle Wolf.

- Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 7 (15/9/2023)

El periodista y exconvicto Raphael Rowe experimenta la vida tras los muros de las cárceles de Finlandia, Chequia, Indonesia y las Islas Salomón.

- El santo de las segundas oportunidades (19/9/2023)

Una dinastía del béisbol basada en la diversión y un desastre que casi la destruye. Este documental explora la histórica redención de Mike Veeck.

¿Quién mató a Jill Dando.jpg

- ¿Quién mató a Jill Dando? (26/9/2023)

En 1999, el asesinato de la presentadora británica Jill Dando horrorizó al mundo. Este documental explora la gran incógnita que dejó el crimen.

- Encuentros (27/9/2023)

Esta docuserie analiza los más increíbles avistamientos de ovnis de los últimos 50 años y presenta nuevas evidencias de encuentros del tercer tipo.

- Vasco Rossi: El superviviente (Próximamente )

Vasco Rossi, una de las estrellas de rock más queridas de Italia, comparte detalles íntimos de su vida personal y de su exitosa carrera.

Anime en Netflix: los estrenos de septiembre

- Naruto 1: ¡Batalla ninja en la Tierra de la Nieve! (1/9/2023)

Naruto, Sasuke y Sakura deben evitar que una actriz se lastime durante el rodaje de su película, pero la actriz en cuestión resulta ser una princesa.

- Naruto 2: La leyenda de la Piedra de Gelel (1/9/2023)

Durante una misión, Naruto y otros dos ninjas caen en la emboscada de unos brutales caballeros al mando del enigmático Temujin.

- Naruto 3: Los guardianes del Reino de la Luna Creciente (1/9/2023)

El entusiasta ninja Naruto se une a sus amigos Sakura y Kakashi para escoltar al príncipe Michiru y su hijo, Hikaru, al reino de la Luna Creciente.

- Naruto Shippden: La película (1/9/2023)

Las aventuras del adolescente ninja Naruto continúan. Esta vez, debe proteger a una sacerdotisa de un demonio, aunque podría costarle su propia vida.

- Naruto Shippden 2: Lazos (1/9/2023)

Cuando un extraño ejército de ninjas ataca su hogar, Naruto se embarca en un viaje con un médico ninja y su aprendiz para enfrentarse a sus enemigos.

- Naruto Shippden 3: La Voluntad de Fuego (1/9/2023)

La aparición de un ninja muy poderoso pone en peligro a Kakashi, así que Naruto y sus amigos emprenden una riesgosa misión para salvarle la vida.

- Naruto Shippden 4: La torre perdida (1/9/2023)

Tras intentar capturar a un ninja renegado, Naruto termina viajando 20 años al pasado, donde se une a su padre en una batalla épica contra el mal.

- Naruto Shippden 5: La prisión de sangre (1/9/2023)

Cuando una acusación falsa lo lleva a terminar encarcelado en un castillo sin poder usar sus poderes, Naruto lucha por escapar y descubrir la verdad.

- One Piece: Episodio de la Isla del Cielo (1/9/2023) Un mapa misterioso inspira a Luffy a buscar una isla en las nubes. La llegada de los Sombrero de Paja los pone en conflicto con un enemigo peligroso

- One Piece: Episodio del East Blue (1/9/2023) Mientras los Sombrero de Paja se preparan para entrar a la Gran Ruta Marítima, reflexionan sobre las múltiples aventuras que los llevaron ahí.

- One Piece: Aventura en Nebulandia (1/9/2023) El plan de revancha de los piratas de Foxy hace que los Sombrero de Paja caigan en una trampa. Ahora, todos enfrentarán grandes peligros.

- One Piece: 3D2Y ¡Superar la muerte de Ace! ¡El voto de Luffy a su tripulación! (1/9/2023) Tras la muerte de Ace, Luffy y su tripulación pasan dos años entrenando. Cuando menos lo esperaban, Boa Hancock acude a ellos para pedirles ayuda.

- GAMERA: Renacimiento (7/9/2023)

En 1989, cuatro niños en Tokio ven la aparición de la tortuga Gamera, un valiente kaiju que se enfrenta a gigantes monstruos devoradores de humanos.

- KENGAN ASHURA: Temporada 2 (21/9/2023)

La segunda ronda del torneo continúa, pero sin Ohma. Mientras los poderosos gladiadores se enfrentan, una figura siniestra planea un ataque violento.