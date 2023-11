Netflix: el misterioso adelanto de la nueva serie coreana con Park Seo-Joon y Han So-Hee

“Gyeongseong Creature” está ambientada en Seúl durante la primavera de 1945, cuando actual capital de Corea del Sur era conocida como Gyeongseong y se encontraba bajo la ocupación japonesa.

El avance oficial capta instantáneamente la atención con una imagen premonitoria: hombres armados, con máscaras y equipo de protección, centinelas alrededor de un vagón central, insinuando las graves luchas de la época.

El monstruo de la vieja Seúl | Anuncio de fecha de estreno | Netflix

Según la sinopsis adelantada por Netflix, Park Seo-Joon interpreta a Jang Tae Sang, un hombre rico y dueño de la casa de empeño House of Golden Treasure. Por su parte, Han So-Hee asume el papel de Yoon Chae Ok, una detective que se dedica a buscar personas desaparecidas.

Gyeongseong Creature.jpg “Gyeongseong Creature” revelará misterios de la actual capital de Corea del Sur en 1945

En el marco de un tumultoso Seúl para aquella época histórica, los personajes se unen y luchan por sobrevivir en el misterioso Hospital Ongseong, al tiempo que se enfrentan a una criatura nacida de la codicia humana.

El elenco también incluye a Claudia Kim (Animales fantásticos; Avegngers), Kim Hae-Sook, Jo Han-Chul (Vicenzo) y Wi Ha-Joon (Las hermanas; El Juego del Calamar).

La serie marca el regreso a la pantalla de Netflix de Park Seo-Joon, conocido por sus papeles en series coreanas imperdibles como Itaewon Class y What's Wrong with Secretary Kim, y de Han So-Hee, quien protagonizó My Name y Nevertheless y últimamente el vídeo musical de Jungkook de BTS, “Seven”, un éxito número 1 de Billboard.

¿Cuándo se estrena “Gyeongseong Creature”?

La serie debutará en dos partes: los primeros siete episodios se lanzarán el 22 de diciembre y los últimos tres el 5 de enero de 2024, solo en Netflix.

Gyeongseong Creature - el monstruo de la vieja seul.jpg

“Gyeongseong Creature”: datos de la nueva serie coreana

• Elenco: Park Seo-jun, Han So-hee, Claudia Kim, Kim Hae-sook, Jo Han-cheul, Wi Ha-joon

• Título original: “Gyeongseong Creature”

• Título en español: “El monstruo de la vieja Seúl”

• Dirigida por: Chung Dong-yoon

• Escrita por: Kang Eun-kyung

• Producida por: Story & Pictures Media, Kakao Entertainment

• Co-producida por: Studio Dragon

• ¿Dónde verla?: Netflix

• Fecha de estreno: Temporada 1: Parte 1 se estrena el 22 de diciembre de 2023 | Parte 2, el 5 de enero de 2024