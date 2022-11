Kit Connor reveló por la fuerza que es bisexual

Esta semana, volvió a tuitear para denunciar la presión que sintió por parte de sus fans respecto a su sexualidad: "Vuelvo un ratito. Soy bi, Felicitaciones por obligar a un chico de 18 años a salir del armario. Creo que algunos no entendieron la esencia de la serie", dijo mencionado la ficción de Netflix que lo lanzó a la fama.

kit connor.jpg

El elenco de "Heartstopper" apoya a Kit Connor

Heartstopper | Tráiler oficial | Netflix

Su mensaje obtuvo el apoyo de actores de la serie así como también de Alice Oseman, autora de la novela gráfica en la que se basa 'Heartstopper': "Realmente no entiendo cómo la gente puede ver 'Heartstopper' y luego pasar su tiempo especulando alegremente sobre sexualidades ajenas y juzgando en base a estereotipos. Espero que todas esas personas se sientan tremendamente avergonzadas. Kit eres increíble".

Kizzy Edgell, quien interpreta a Darcy en 'Heartstopper', respondió: "Te quiero Kit y siento que algunos hayan sido tan asquerosamente duros contigo. Te han tratado injustamente".

Sebastian Croft (Ben) también se sumó al apoyo a Connor con un "el mundo no te merece. Te quiero amigo".

Kit Connor, sobre su sexualidad

“Todavía somos todos muy jóvenes para comenzar a especular sobre nuestras sexualidades y tal vez presionarnos para que salgamos del armario cuando tal vez no estemos listos”, había expresado Kit Connor al podcast ReignWith Josh Smith en mayo.

“Me siento perfectamente confiado y cómodo con mi sexualidad. Pero no siento que deba etiquetarme, especialmente no públicamente”, afirmó el actor.

“Se siente un poco extraño hacer suposiciones sobre la sexualidad de una persona solo por escuchar su voz o ver su apariencia”, agregó Connor en ese momento. “Siento que es una suposición muy interesante y un poco problemática", sostuvo.