Netflix: la miniserie sobre un estremecedor crimen real que es tendencia

Por eso no extraña que, apenas 3 años más tarde, el proveedor de streaming tuviese lista una serie documental para explorar el caso desde un punto de vista más fidedigno.

Una serie documental de 5 episodios parece un buen momento para esclarecer algunas incógnitas. 'El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable' repasa todos los datos que constan de la desaparición de la joven de 13 años una tarde de noviembre de 2010 en Brembate di Sopra (Bérgamo, Italia), ya que ocurrió apenas en el trayecto de 700 metros que separaba su casa del centro deportivo donde practicaba gimnasia rítmica.

La docuserie reconstruye la investigación sobre la desaparición de Yara y culmina con la detención de Massimo Bossetti. Sin embargo, el valor añadido de esta producción es el registro del testimonio inédito del propio Bossetti y de su esposa Marita, que tienen una opinión única sobre cómo se desarrolló el largo proceso policial y judicial y también el mediático.

