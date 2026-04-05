Netflix: la producción que está basada en hechos reales y cuenta una historia terrible
Con apenas 4 capítulos, logró conmover al mundo entero con un relato crudo, real y profundamente impactante.
El catálogo de Netflix está lleno de propuestas, pero pocas alcanzan el nivel de impacto que consiguió esta serie. Desde su estreno en 2019, esta miniserie se posicionó como una de las más valoradas de los últimos años, no solo por su calidad narrativa, sino por la dureza de la historia real en la que está basada.
Con solo 4 capítulos, logró meterse rápidamente en el Top 10 mundial, convirtiéndose en una de las recomendaciones más fuertes dentro del género dramático. La producción estadounidense superó incluso a otras tendencias del catálogo, destacándose por su carga emocional, su denuncia social y su realismo impactante.
De qué trata "Así nos ven"
La historia sigue a cinco adolescentes de Harlem que son acusados injustamente de un brutal ataque en Central Park. A partir de ese momento, sus vidas cambian para siempre. La serie muestra cómo el sistema judicial, los medios y los prejuicios sociales juegan un papel clave en un caso que conmocionó a Estados Unidos. Basada en hechos reales, la trama reconstruye uno de los errores judiciales más impactantes, conocido como el caso de los “Central Park Five”.
A lo largo de los capítulos, se exploran temas como:
- La injusticia racial
- La manipulación de testimonios
- El impacto psicológico en los acusados
- Las consecuencias a largo plazo de una condena injusta
Es una serie dura, incómoda y necesaria, que no deja indiferente a nadie.
Reparto de "Así nos ven"
El elenco es otro de los grandes aciertos de la serie:
- Jharrel Jerome como Korey Wise
- Ethan Herisse como Yusef Salaam (joven)
- Marquis Rodriguez como Raymond Santana Jr. (joven)
- Asante Blackk como Kevin Richardson (joven)
- Caleel Harris como Antron McCray (joven)
- John Leguizamo como Raymond Santana Sr.
- Vera Farmiga como Elizabeth Lederer
Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica, destacándose especialmente la interpretación de Jharrel Jerome.
Trailer de "Así nos ven"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario