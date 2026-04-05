Netflix: la producción que está basada en hechos reales y cuenta una historia terrible

Reparto de "Así nos ven"

El elenco es otro de los grandes aciertos de la serie:

Jharrel Jerome como Korey Wise

Ethan Herisse como Yusef Salaam (joven)

Marquis Rodriguez como Raymond Santana Jr. (joven)

Asante Blackk como Kevin Richardson (joven)

Caleel Harris como Antron McCray (joven)

John Leguizamo como Raymond Santana Sr.

Vera Farmiga como Elizabeth Lederer

Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica, destacándose especialmente la interpretación de Jharrel Jerome.

Trailer de "Así nos ven"