Netflix suma una de las series históricas de HBO

De qué trata "Six Feet Under"

En los 64 episodios que la componen, "Six Feet Under" explora la intimidad de la familia Fisher, conformada por Ruth, viuda del patriarca, y sus hijos, Nate, David y Claire; quienes heredan el negocio funerario que manejaba su padre. Si bien a partir de esa premisa la historia indaga de manera convencional pero no sin una inteligente profundidad las relaciones interpersonales y viciadas por rencores e infidelidades entre ellos y con otros personajes que los rodean, la serie triunfa en su particular abordaje de la muerte y la naturaleza de la vida y la existencia, un concepto que atraviesa la trama con un tono por momentos surrealista y de humor sarcástico que fue clave en su llegada a las audiencias.

Desde el 1 de noviembre, la temporada 1 de la serie estará disponible en Netflix.

Tráiler de "Six Feet Under"

HBO's Six Feet Under Trailer

Reparto de "Six Feet Under"

Peter Krause

Michael C. Hall

Frances Conroy

Lauren Ambrose

Mathew St. Patrick

Freddy Rodríguez

Rachel Griffiths