Ni Luzu TV ni Blender: un canal de streaming argentino fue distinguido como el emprendimiento del año en España
El certamen, uno de los más influyentes del ecosistema emprendedor iberoamericano, destacó al canal de streaming entre los dos proyectos más sobresalientes.
OLGA alcanzó un nuevo hito internacional al ser distinguido como Emprendimiento del Año en España durante la novena edición de Acelerar España, reafirmando su crecimiento dentro del ecosistema emprendedor y su proyección más allá de la Argentina.
El anuncio se realizó en el Pitch Day final del programa, llevado a cabo en Madrid, instancia en la que OLGA quedó entre los dos proyectos ganadores tras competir con otras 13 startups argentinas seleccionadas entre más de 400 postulaciones iniciales.
Este logro consolida al canal de streaming como uno de los exponentes de la nueva camada de emprendimientos locales capaces de expandirse globalmente, validar su modelo en entornos exigentes y competir a la par de iniciativas internacionales.
“Este reconocimiento nos emociona profundamente porque valida no solo lo que estamos construyendo, sino también la forma en la que lo hacemos. OLGA ya dejó de ser solo un proyecto de contenidos para transformarse en un verdadero fenómeno social y cultural, con una comunidad que lo hace crecer todos los días. Ver que eso trasciende fronteras y resuena a nivel internacional es una enorme motivación para lo que viene", afirmó Luis Cella, CEO de OLGA.
El programa Acelerar España —impulsado por Leandro Sigman— funciona como un puente clave entre emprendedores argentinos y el ecosistema europeo, conectando talento con referentes del ámbito corporativo, tecnológico y financiero. En esta edición, participaron representantes de compañías como Google, Amazon, BBVA y Cabify.
A lo largo de una semana en Madrid, los fundadores seleccionados participaron de mentorías, reuniones estratégicas y encuentros personalizados con líderes del sector, en una dinámica pensada para acelerar procesos de crecimiento e internacionalización.
A partir de este reconocimiento, OLGA fortalece su posicionamiento dentro de la industria del entretenimiento y los contenidos, al tiempo que proyecta su desembarco en nuevos mercados con una propuesta que combina innovación, creatividad y visión empresarial.
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