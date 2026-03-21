Ni Luzu TV ni Blender: un canal de streaming argentino fue distinguido como el emprendimiento del año en España

A lo largo de una semana en Madrid, los fundadores seleccionados participaron de mentorías, reuniones estratégicas y encuentros personalizados con líderes del sector, en una dinámica pensada para acelerar procesos de crecimiento e internacionalización.

A partir de este reconocimiento, OLGA fortalece su posicionamiento dentro de la industria del entretenimiento y los contenidos, al tiempo que proyecta su desembarco en nuevos mercados con una propuesta que combina innovación, creatividad y visión empresarial.