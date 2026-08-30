Ni morbo ni mito: la película de Barreda reescribe la historia desde la mirada de las víctimas

En el plano interpretativo, la propuesta alcanza una solidez intachable. Luis Machín compone a un Barreda impecable, escalofriante y exacto. Sin embargo, la cámara toma una decisión política y narrativa: le quita el foco al verdugo para demostrar que el verdadero peso del relato recae sobre las mujeres. El trabajo de Mercedes Morán encarnando a Elena es sencillamente excepcional. La actriz desarma la caricatura de la "bruja" o la suegra despótica que la prensa compró durante años. En su lugar, Morán compone a una mujer fuerte, lúcida, empoderada y visceralmente protectora de su hogar.

A su lado, Carla Peterson brinda una interpretación de Gladys cargada de sensibilidad y matices, mientras que Maite Lanata y Margarita Páez completan el elenco con un trabajo brillante al dar vida a las hijas, devolviéndoles su identidad y su dimensión humana. Incluso cuando, a día de hoy, eran totalmente desconocidas, poco diferenciadas y solo conocidas como "las hijas de Barreda". Ahora tienen un nombre, una cara y una historia detrás gracias al sentimentalismo y el respeto con el que fueron construidas e interpretadas.

Así es cómo Barreda demuestra que la ficción contemporánea puede reparar lo que el sensacionalismo destruyó. Al rescatar sus historias del olvido, la película le arrebata el micrófono al monstruo para entregar, finalmente, la memoria digna que las víctimas merecían.