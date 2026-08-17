Arranca Popstars en Telefe: qué día y a qué hora será el estreno

Un casting multitudinario: así se eligieron a las participantes

La búsqueda de las nuevas integrantes comenzó el 8 de julio en el Estadio Mary Terán de Weiss, con una impresionante convocatoria dirigida a mujeres de 18 a 25 años. Tras una etapa digital previa que superó las 15.000 inscripciones con audiciones en YouTube, 3.000 jóvenes fueron seleccionadas para ponerse a prueba de manera presencial.

Tras ello, las postulantes debieron demostrar su talento vocal, desenvolvimiento en el escenario y capacidad para acoplarse en dinámicas grupales. A través de la cuenta oficial de Instagram del programa, las candidatas mostraron el detrás de escena, registrando sus ensayos y el camino previo al rodaje de las galas principales.