Arranca Popstars en Telefe: qué día y a qué hora será el estreno
El reconocido reality de talento musical vuelve a la pantalla de Telefe con la conducción de Nico Vázquéz. Todos los detalles del lanzamiento.
Tras una larga espera, finalmente, Popstars vuelve a la pantalla de Telefe. El icónico formato que marcó a toda una generación regresa a la pantalla chica con una propuesta renovada que busca repetir el éxito del programa que catapultó a la fama a fenómenos como Bandana y Mambrú.
Cabe señalar que las filmaciones comenzaron en los estudios de Telefe en Martínez desde mediados de julio, manteniendo la esencia original del reality de talento musical: formar una banda de cantantes a partir de un casting con participantes de todo el país.
Con la conducción de Nico Vázquez, la evaluación a cargo de Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor musical mexicano Charlie García, y la participación especial de Martín Cirio, Popstars está listo para emitirse y ocupar el prime-time que dejará vacío Gran Hermano Generación Dorada a su finalización.
Cuándo arranca Popstars en la pantalla de Telefe
De acuerdo a la publicación de este feriado 17 de agosto en las redes sociales del canal, Popstars comienza exactamente dentro de una semana: su lanzamiento será el lunes 24 de agosto, desde las 21:30 horas y podrá verse en Telefe y en Disney+.
Cabe destacar que, al término de cada emisión, el público podrá acceder al segmento complementario "Mucho más Popstars", espacio que reunirá secuencias detrás de cámara, ensayos y momentos inéditos de la convivencia de las integrantes. Asimismo, la cobertura en entornos digitales contará con un espacio de reacción conducido por Sofía "La Reini" Gonet, Julieta Poggio y Valen Rizzuti.
Un casting multitudinario: así se eligieron a las participantes
La búsqueda de las nuevas integrantes comenzó el 8 de julio en el Estadio Mary Terán de Weiss, con una impresionante convocatoria dirigida a mujeres de 18 a 25 años. Tras una etapa digital previa que superó las 15.000 inscripciones con audiciones en YouTube, 3.000 jóvenes fueron seleccionadas para ponerse a prueba de manera presencial.
Tras ello, las postulantes debieron demostrar su talento vocal, desenvolvimiento en el escenario y capacidad para acoplarse en dinámicas grupales. A través de la cuenta oficial de Instagram del programa, las candidatas mostraron el detrás de escena, registrando sus ensayos y el camino previo al rodaje de las galas principales.
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