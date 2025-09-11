Pedro Rosemblat, sobre la posibilidad de casarse con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

Durante una entrevista en el programa Desayuno Americano, Rosemblat fue consultado por el origen de las versiones sobre un casamiento y aclaró que todo se trató de un malentendido. "No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa. Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes", explicó con firmeza.