Nicki Nicole y Lamine Yamal, ¿separados? La figura argentina que sería el tercero en discordia
Salió a la luz el nombre del hombre que podría haber influido en la separación de la cantante y el jugador del Barcelona.
En medio de una ola de rumores y especulaciones, Lamine Yamal y Nicki Nicole vuelven a estar en el centro de la atención mediática. Aunque en días recientes se los había visto juntos, lo que parecía confirmar una relación sentimental, distintos medios españoles afirman ahora que el vínculo habría llegado a su fin.
En ese contexto, comenzó a sonar con fuerza el nombre de un joven argentino como posible tercero en discordia.
A tan solo dos semanas de haber comenzado su noviazgo, el jugador del Barcelona y la cantante oriunda de Rosario se habrían alejado, a pesar del impacto que causó la confirmación de su relación. Al mismo tiempo, en redes sociales empezó a circular el nombre de Franco Mastantuono, señalado como una posible figura clave en la separación.
Por el momento, ninguno de los tres involucrados ha emitido declaraciones públicas, ni han surgido pruebas visuales que confirmen la situación. Es importante subrayar que la supuesta implicancia de Mastantuono en la ruptura se mantiene en el terreno de los rumores.
Quien sí decidió romper el silencio fue Mounir Nasraoui, padre de Yamal, quien se refirió al presunto vínculo entre su hijo y Nicki Nicole, al que calificó como “cosas de niños”. También admitió no conocer a la cantante argentina. En primer lugar, Nasraoui expresó: “No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”.
Más adelante, añadió: “¿Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo...? Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.
Franco Mastantuono, la joya del fútbol que habría enamorado a Nicki Nicole
Franco Mastantuono es un talentoso futbolista argentino que juega como mediocampista ofensivo en Real Madrid. Nacido en 2007, es hoy una de las mayores promesas a nivel mundial, destacándose por su técnica depurada, su visión en el campo y su capacidad para convertir goles.
