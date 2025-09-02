Nicki Nicole y Lamine Yamal, ¿separados? La figura argentina que sería el tercero en discordia

franco mastantuono 1

Quien sí decidió romper el silencio fue Mounir Nasraoui, padre de Yamal, quien se refirió al presunto vínculo entre su hijo y Nicki Nicole, al que calificó como “cosas de niños”. También admitió no conocer a la cantante argentina. En primer lugar, Nasraoui expresó: “No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida”.

Más adelante, añadió: “¿Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo...? Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.

lamine yamal nico williams.jpg

Franco Mastantuono, la joya del fútbol que habría enamorado a Nicki Nicole

Franco Mastantuono es un talentoso futbolista argentino que juega como mediocampista ofensivo en Real Madrid. Nacido en 2007, es hoy una de las mayores promesas a nivel mundial, destacándose por su técnica depurada, su visión en el campo y su capacidad para convertir goles.

image